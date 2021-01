Ricetta del giorno: i Pepatelli abruzzesi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi proponiamo, la ricetta dei "Pepatelli abruzzesi", che sono i dolci tipici del giorno dell' "Epifania"che tutte le feste, porta via..

La tradizione vuole, che questi dolci, appaiano nelle tavole, proprio a concludere le Festività.

Al primo sguardo, sembrano i Cantucci, ma a differenza di questi, hanno il pepe, tra gli ingredienti, da cui prendono il nome.

Nascono nella città di Teramo,sono dolci semplici a base di mandorle, miele, farina ed ovviamente il pepe.

Di consistenza dura, possono mantenersi a lungo e di solito, venivano preparati a Natale, affinché durassero fino all' Epifania.

I Pepatelli, richiamano la tradizione dell'Italia centrale del Pan Pepato, non mancano mai sulla tavola nelle feste, né nei vassoi di dolci fatti in casa, che si scambiano tra paesani( come i bocconotti, i calgionetti, le sfogliatelle ..)

La ricetta che oggi proponiamo, può avere delle varianti, secondo il paese e da casa a casa...

Noi proponiamo quella di nonna Pina.

Andiamo a vedere, come si preparano!

Ingredienti:

1 Kg. di Farina

1Kg di miele

300 gr. di mandorle

Scorza grattuggiata di un arancia

1 cucchiaio di pepe macinato e burro per ungere la placca.

Preparazione:

Dopo aver sbollentato le mandorle in acqua bollente, sbucciarle e tritarle finemente. In un tegame, (meglio se di rame stagnato), sciogliere il miele, mescolando di continuo, appena sobbolle, unire le mandorle, profumare con la scorza di arancia, poi aggiungere un poco per volta, la farina e il pepe, mescolando di continuo.

Versare questo composto omogeneo, sulla spianatoia, con uno spessore di circa tre centimetri.

Quando si è raffreddato, tagliarlo a losanghe (o rettangoli) non troppo grandi e disporle distanziate, sopra una placca, precedentemente imburrata, quindi passarle in forno a 180° e fare dorare.

Si servono tiepide o fredde e sono ottime da intingere nel vino cotto.