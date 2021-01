Ricetta del giorno: le Sise delle monache

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi proponiamo, un altro dolce abruzzese, che ha le sue origini nella città di Guardiagrele...Le "sise delle monache"

L'origine del suo nome, non è del tutto sicura e vi sono due ipotesi a proposito...La prima, si basa su una leggenda che narra che le monache, inserivano al centro del petto, una protuberanza, per evitare di rendere evidente i seni (sise). L'altra, invece, fa riferimento ai tre massicci montuosi più alti dell'appennino ( Gran Sasso d'Italia, Maiella e Sirente-Velino)

Dunque non abbiamo, una certezza assoluta sulla vera origine del nome, ma possiamo definirle, un solce celestiale, per il suo delizioso sapore...

È un dolce che ha anche ottenuto riconoscimenti, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei prodotti tipici di qualità , redatto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, inoltre l'inclusione nell'Atlante dei prodotti tipici del Parco Nazionale della Maiella e la chiocciolina di Slow Food, che premia i prodotti di qualità eccellenti.

Le sise delle monache, sono dolci costituiti da due strati di pan di spagna, ripieni di crema pasticciera e con la forma di tre protuberanze, spolverate di zucchero a velo.

A questo punto, andiamo a vedere come si preparano!

Ingredienti:

80 gr di Zucchero

4 Uova

70 gr. di Farina 00

35 gr. di Fecola di patate

La buccia di mezzo limone grattuggiato

Una presa di Sale

Vanillina

Zucchero a velo

Preparazione:

Montare i tuorli in una terrina, aggiungendo un terzo dello zucchero, la vanillina e la buccia di limone. Poi unire la farina e la fecola setacciate, amalgamare bene l'impasto che dovrà risultare molto duro.

In un altra terrina, montare gli albumi con il sale e lo zucchero. Quando avranno iniziato a montare, mettetene un terzo nel composto dei tuorli e con una frusta, mescolare in modo che il composto si ammorbidisca togliendo tutti i grumi.

Dopodicio', finire di montare i restanti albumi e unire tutto il composto, usando un mestolo di legno e girando dal basso verso l'alto, per evitare che si smontino.

Poi, con un sacco da pasticciere, formare tre punti, abbastanza alti, su carta da forno o su stampi per muffin e infornare in forno preriscaldato a 160°-170° per circa 25-30 minuti.

Fare raffreddare e farcirli con la crema pasticciera e spolverarli con lo zucchero a velo.