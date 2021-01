Oroscopo di Gennaio 2021

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

***GENNAIO 2021***

***OROSCOPO, SEGNO PER SEGNO***

Lasciamo alle spalle, il 2020, anno bisestile, che si è sentito in modo pesante, sotto l'influsso del Capricorno.

Inizia il nuovo anno e l'era dell' Acquario, con molte nuove prospettive..

Andiamo a vedere cosa dicono le stelle!!

ARIETE : non vi siete mai arresi e dopo due anni difficili, è arrivato il momento del riscatto. Iniziate quindi a dedicarvi a nuovi progetti e a qualcosa di nuovo e di inaspettato.

L'inizio dell'anno, si prospetta davvero importante.

Molto spazio, sarà dedicato al rinnovamento.

Per l'amore, tutto dipenderà dal vostro atteggiamento .

Consiglio è, di continuare a dimostrare i vostri sentimenti e di recuperare la vostra forte passionalità.

TORO :Fate molta attenzione, alle questioni economiche e alle cose superflue.Ci sarà un nuovo modo di vivere la vita , vi sentirete finalmente indipendenti e pronti a fare le cose che desiderate veramente.Attenzione all'impulsiva nei sentimenti.

GEMELLI: Questo inizio di anno, prevede tante emozioni per voi. Godrete di diversi successi in ambito professionale, sono favorite le nuove iniziative .

Nei sentimenti ci saranno novità per i single e per le coppie stabili potrebbero esserci figli in arrivo.

CANCRO: Questo nuovo anno, porterà cambiamenti positivi, in ambito professionale, saranno superati gli ostacoli, potreste anche ricevere nuove proposte interessanti.

LEONE: Il tempo e la pazienza, porteranno ottimi risultati, dovrete cambiare atteggiamento nei confronti della vita, anche in ambito professionale.

Essere meno pessimisti.

Per l'amore il consiglio è di non tuffarsi in relazioni che saranno solo avventure.

VERGINE : Godrete della positività astrale che vi aiuteranno nella risoluzione di problemi economici. Abbiate fiducia! Amicizie e novità non mancheranno in questo mese, ma non perdetevi a causa dell'insicurezza.

BILANCIA : È ottimo, questo inizio del nuovo anno!! In vista nuovi amori, nuovi rapporti. Anche per chi ha sofferto la fine di una storia, si sentirà travolto in una storia sorprendentemente positiva.

SCORPIONE :Vi aspetta un inizio anno di scelte significative, che richiederanno grande impegno.Conservate le giuste energie! Sarà un mese speciale , dove raggiungerete molti obiettivi ed anche la felicità.

SAGITTARIO: Nuove situazioni anche nella professione, che affronterete con grinta ed entusiasmo, grazie ai pianeti propizi! Recupererete un ottima forma fisica e godrete di energie positive.

I sentimenti, saranno passionali, a patto che vogliate proseguire nella strada intrapresa.

CAPRICORNO: Questo primo mese dell'anno, è un momento di vera ripartenza. Gli astri sono a favore di chi vorrà osare.Buon vento per i nuovi progetti.

L'amore con Venere nel vostro segno, sarà eccellente, con nuove coppie che si prevedono durature. Consiglio è di mostrare i vostri sentimenti.

ACQUARIO : Gennaio sarà sicuramente positivo, nella professione, buone nuove in arrivo, ma servirà molto impegno.

Nei sentimenti, non abbiate paura di troncare una relazione opprimente, che vi ha imprigionati dall'inizio.

PESCI: gennaio porterà cambiamenti positivi, sbarazzatevi di ansie e timori, godetevi le idee ingegnose e la voglia di fare.In amore è un mese che porterà nuove svolte. Ci saranno nuovi programmi per il futuro.