Ricetta del giorno: Zuppa imperiale

La "Zuppa Imperiale" è nota in tutta Italia, ma la ricetta, varia da regione a regione, oltre che da casa a casa..

Oggi mostreremo, la ricetta tipica abruzzese, seguendo

alla lettera, le indicazioni di quella di nonna Pina...

Andiamo a vedere come si prepara, questo piatto caldo, nutriente e saporito.

- Ingredienti per 4 persone -

4 uova

4 cucchiai di farina

8 cucchiai (rasi) di parmigiano grattuggiato

Noce moscata

Prezzemolo

Sale

Brodo di carne ( in alternativa vegetale o con dado)

Preparazione:

Accendete il forno a 180°C

In una terrina, rompete le uova intere, grandi e frullatele per un paio di minuti con un frullino: aggiungete, quindi il parmigiano e mescolate delicatamente per farlo amalgamate, poi unite il burro sciolto e mescolate nuovamente.

Unite i due pizzichi di sale, la noce moscata grattata al momento ed il pepe macinato al mulinello.

Inumidite, della carta da forno e accartocciatela tra le mani in modo da renderla più morbida .

Ricoprite una teglia con carta da forno e poi versateci l'impasto della Zuppa Imperiale. Livellate ed infornate per circa 40 minuti, finché la superficie risulterà dorata.

Sfornate e rovesciate la zuppa su un piano di lavoro, in modo che la parte con la carta da forno risulti in alto.

Rimuovete la carta forno,lasciate intiepidire, poi con un coltello di pane, tagliate delle striscioline di 1 cm di larghezza che poi, taglierete perpendicolarmente per ottenere dei cubetti di 1cm di lato.

La zuppa imperiale è pronta.

Ora preparate un buon brodo di carne.

Il brodo deve sobbollire.

A questo punto, versate i cubetti di Zuppa Imperiale nel brodo, lasciate sobbollire per un minuto, poi spegnete il fuoco e lasciate riposare per 3 o 4 minuti e servite.