Ricetta del giorno: le lenticchie di S. Stefano di Sessanio

Ecco una ricetta che porta il nome del Santo festeggiato oggi: "Le lenticchie di S.Stefano di Sessanio", un comune della provincia dell' Aquila, che fa parte del Club borghi più belli d'Italia.

È un piatto tipico, legato alla ricetta più antica della tradizione dell'antica Sexantio.

Queste lenticchie, appartengono ad una qualità rara e antica, che viene coltivata, soltanto nei terreni aridi di alta montagna tra i 1200 metri e i 1450 metri.

Le caratteristiche, sono il colore marrone scuro, le dimensioni molto piccole, la superficie rugosa e striata e soprattutto il sapore che le ha rese celebri in tutta Italia.

Possono essere conservate a lungo, senza perdere il sapore,cuociono in circa 20 minuti e non hanno bisogno di restare in ammollo in acqua.

Si trovano su tutto il territorio aquilano di Barisciano, Castelvecchio, Castel del Monte e Calascio.

Per salvaguardare questa specialità, è stato istituito un Presidio Slow Food, sostenuto dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, della Provincia dell'Aquila, dalla Comunità Montana Campo Imperatore-Piana di Navelli, dai Comuni di Barisciano, Calascio, Castel del Monte, Castelvecchio, Calvisio e Santo Stefano di Sessanio, al fine di garantire il consumatore da eventuali frodi e aumentare le coltivazioni.

Inoltre, con l'obiettivo, di offrire un'opportunità di sviluppo e consentire ai giovani di restare su territorio.

Ogni anno, nel Comune di S.Stefano di Sessanio, si svolge la famosa "Sagra delle Lenticchie" , dove vengono proposti piatti tipici , a base delle lenticchie locali.

Una fra le piu squisite , è la zuppa di lenticchie con quadratini di pane fritto in olio d'oliva, poi, le lenticchie

con le patate, salsicce, o pane fritto e le immancabili pizze fritte.

La ricetta che proponiamo oggi è quella delle lenticchie, accompagnate dal pane fritto, tagliato a cubetti.

Andiamo a vedere come si prepara!

Preparazione:

Lavare le lenticchie e metterle in un tegame di terracotta insieme a quattro cucchiai di olio extravergine di oliva, due spicchi di aglio rosso, due foglie di alloro, due coste di sedano, un pezzetto di peperoncino secco, un cucchiaio di conserva di pomodoro.

Versare poi dell'acqua fino a quattro dita al di sopra delle lenticchie.Fate cuocere a fiamma moderata per 25-30 minuti.

Quando l'acqua è evaporata quasi del tutto, regolate di sale e pepe, spegnete il fuoco e lasciate riposare.

Condite con i tocchetti fritti di pane ( meglio se caseeeccio raffermo), tagliato a cubetti e fatto saltare in una padella antiaderente con un filo d'olio, fino a che non diventa croccante.

Le lenticchie, sono ottime anche con le sagnarelle o con gli gnocchetti di acqua e farina, per la giornata di S.Stefano, ma sono superbe anche per accompagnare lo zampone o le salciccie, per un piatto tipico della notte di S.Silvestro.

In questo caso sarà sufficiente aggiungere alla ricetta, altri due cucchiai di pomodoro e di coprire con due dita di acqua , anziché quattro.

Dunque : Buon "S.Stefano" a tutti e se volete, buona degustazione, delle lenticchie di "S.Stefano di Sessanio"