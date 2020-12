Ricetta del giorno: i Torcinelli abruzzesi

I Torcinelli abruzzesi, sono un altro dolce tipico della nostra tradizione natalizia che non può mancare, nelle nostre tavole, in questi giorni di festa.

In certe zone, sono chiamati anche col nome di "scrippelle", sono consumati anche nel resto dell'anno e soprattutto a Carnevale.

La ricetta, ha molte varianti, secondo gusti e il cosiddetto passaparola di casa in casa.

L'impasto dunque può variare, ma la base resta sempre la patata.

Ingredienti:

450 gr di fecola di patate

1 Uovo

70 gr di Latte tiepido

1bustina di Lievito di Birra secco

350 gr. di Farina 00

Un pizzico di Sale

1 bicchiere Vino bianco

Zucchero q.b.

q.b Olio di semi di Girasole

Preparazione

Lessate le patate con tutta la buccia, dopo averle ben lavate. Fatele intiepidire, poi sbucciatele e schiacciatele con uno schiacciapatate.

Sciogliete il lievito nel latte appena tiepido,versatelo nella ciotola dopo circa 10 minuti, insieme alle patate,alla farina,all'uovo ed al pizzico di sale. Cominciate ad amalgamare e aggiungete poco vino alla volta, continuando a lavorare fino ad ottenere un impasto morbido ma compatto.

Coprite e fate riposare nella ciotola infarinata per circa 2 ore. Scaldate l'olio, prendete un po' d'impasto con le mani leggermente unite e dategli la forma allungata. Tuffatelo nell'olio e preparate lo zucchero in un piatto. Girate i torcinelli in modo da avere una superficie dorata, passateli nello zucchero subito dopo averli pescati dall'olio von una schiumarola. A questo punto serviteli tiepidi o freddi, si manterranno morbidi per molti giorni.