Oroscopo fino al 31 dicembre: previsioni per ogni segno zodiacale

ARIETE

Amore ed Eros : più passionali che sentimentali, ma ogni rapporto si appiana.

Ottimi i rapporti tra parenti, mentre le amicizie, verranno selezionate più attentamente.

Lo scenario si amplierà a nuove conoscenze, o al ritorno di vecchie amicizie che si erano allontanate.

Lavoro e Denaro: alla grande gli studi e i contatti dal mondo, i progetti, vi assorbono parecchio, tuttavia la ripartenza anche se lenta, sarà consistente.Ottime, le prerogative per il futuro..

Chi studia avrà ottimi risultati, ma frenate la vostra impazienza.

Salute e benessere: ottima, la forma fisica,ma a rischio di influenze tipiche del periodo, è consigliabile un po' di moto,per mantenere la forma.

Portafortuna per il nuovo anno:

Un rametto di agrifoglio,bacche rosse,il vostro colore preferito e foglie spinose come voi, quando vi arrabbiate...

TORO

Amore ed eros : il partner è unnamoratissimo di voi, altrimenti non sopporterebbe i vostri sbalzidi umore e gli scatti d'ira a volte ingiustificati.

Il sentimento resta dunque acceso, ma si spegne la passione. Attenti a non esagerare col nervoso, soprattutto in questo periodo di festa.

Lavoro e denaro: l'energia e la voglia di impegnarsi è poca, delusi dai recenti eventi sociosanitari, preferite starvene alle retrovie a guardare tutto in nero invece di impegnarvi in prima linea.

Se siete operatori sanitari, state accusando un momento di grande sconforto per la situazione.

Ma siete circondati da forte stima e solidarietà di colleghi

e superiori.

Per chi studia, tutto bene, siete lenti solo perché amate documentarvi e approfondire gli argomenti.

Salute e benessere: insoddisfatti allo specchio, anche se per gli altri, siete affascinanti.Questa insoddisfazione vi porta a insonnia,scatti d'ira .

Da sorvegliare,il fegato e la colonna vertebrale. Anche la muscolatura reclama cure ed un po'di movimento sarà l'ideale per recuperare la tonicità.

Portafortuna per il nuovo anno:

Un elefantino in legno o pietra, talismano di successo e serenità.

GEMELLI

Amore ed eros: quanta passione questo mese per il partner, i vostri pupi, i quattro zampe, gli amici, anche quelli rompiscatole.

Il distanziamento ve li ha resi più cari..

Coppia splendida, cuore ed eros viaggiano alla stessa velocità, idee comuni, esperienze condivise.

Peccato non poter viaggiare insieme come negli anni passati a causa delle restrizioni, ma un clima caldo sereno, con regali romantici sotto l'albero,non mancheranno.

Lavoro e denaro:

Niente paura per il lavoro o la nuova occupazione che state cercando ,perché tutto andrà per il meglio.

All'orizzonte vi sono nuove occasioni interessanti.

Chi studia punterà al massimo, anche se le tentazioni di distrarsi nel periodo delle feste potrebbe rallentare i risultati.

Salute e benessere:

Parte il nervosismo, che stentate a tenere sotto controllo, la salute è perfetta e non c'e' nulla da recriminare

Portafortuna per il nuovo anno:

una noce per il prestigio e il lavoro

una mandorla per l'amore, una nocciola per l'intelligenza e la comunicativa.

CANCRO

Momento magico,come sempre a dicembre per voi romantici. Ma in quest'anno in particolare, gli affetti e la famiglia sono al primo posto.

Quest'anno il Natale lo sentite di più, perciò preparerete con cura regali e sorprese fai da te, a mezzo mondo.

Malinconia invece per chi da poco si è lasciato, ma un biglietto di auguri, potrebbe risolvere.

Lavoro e denaro:

Un gran da fare, nulla di diverso rispetto agli altri anni.

Gambe in spalla, dunque per voi pigri e meditativi.

Niente sport per voi amanti di una lettura sul vecchio divano, ma se le restrizioni non lo impediranno, è consigliabile una bella passeggiata al mare.

Salute benessere:

Se vi lamentate sarete da bacchettare, perché la forma è ottima .

Belli anche dietro la mascherina e straordinariamente tonici e in forma.

Portafortuna per il nuovo anno:

Un orsetto di peluche garante di rispetto per la natura e di tenerezza e coccole dalla persona del cuore .

LEONE

A Natale la famiglia sarà il vostro punto fermo

e rassicurante in un periodo tempestoso, segno evidente che gli affetti vanno rivalutati, le persone vanno amate quando ci sono e ora che intorno a voi, avete visto tanto dolore, ne prendete consapevolezza.

Lavoro e denaro

Sarete spinti da un desiderio di cambiamento o sperate in un cambio di ruolo, o addirittura in un prepensionamento.

Questo potrebbe accadere e sara' per voi come un bonus .Cambiare attività vi ringiovanisce.

Salute e benessere

Punto caldo del mese, in senso positivo.

Belli e vitali con tanta voglia di sport.

Portafortuna per il nuovo anno

Un cuore di quarzo di rosa perché l'amore sia forte, sereno e duraturo

Vergine

Amore ed eros:

Confusione e cambiamenti che si rendono necessari, ma non ve la sentite di affrontarli con durezza e decisione.

La preoccupazione di questo periodo, influenza le relazioni.

Ma il Natale ,farà ritrovare l'intesa e la serenità.

Anche se il partner è chiuso e taciturno ,lasciate alle spalle le asprezze e ritrovate il buon umore.

Lavoro e denaro:

Benone studi e commercio.Qualche problemino in campo finanziario, specie se avete fatto investimenti sbagliati.

Utile ed anche gradito,sarà darsi ai regali fai da te..a volte il talento inaspettato emerge dalla necessità.

Salute e benessere

A tavola siete maniacali.ma il risultato è eccellente : cucina sana gustosa,con poche calorie,con qualche trasgressione solo a Natale.

Attenzione ai raffreddamenti verso fine mese

Portafortuna di fine anno

Un vasetto di bacche di ginepro protettivo per la casa e la famiglia

BILANCIA

Amore e eros:

Dopo periodi di tensione, ora si comincia a ragionare.Sapete farvi valere e dirne quattro quando è necessario. Stavolta, avrete la comprensione del partner e grazie alla votra capacità di perdonare, non mancheranno

I migloramemti. A Natale e per le feste tutto torna sereno.

Lavoro e denaro

È stato un periodo molto stressante, ma i sacrifici fatti ora portano frutto.Cercherete di riposare un po' più del solito.Ma la semina di ciò che è stato fatto, darà ora frutti soddisfacienti, anche per chi studia.

Portafortuna di fine anno

Un corallo rosso ,o una pietra rossa per propiziare la forza e l'amore e dare protezione alla vostra casa dalle invidie

SCORPIONE

Amore ed eros

Son stati periodi di grande tensione in cui la tentazione è stata quella di buttare tutto all'aria.E per chi non ha un partner, non è ancora il momento per scelte stabili. Ma ricordate che dovete mantenere la calma e restare in attesa perché nel 2021 potrebbe arrivare una svolta.

Natale e le feste, sarete un po' irritabili, ma il trucco è come ho già accennato,la calma.

Lavoro e denaro:

Non vi sentite apprezzati per ciò che valete, siete frustati perché non guadagnate abbastanza per far fronte alle spese che sostenete. Lamentarsi non porta a migliorare.

Otterrete miglioramenti inaspettati nell'anno nuovo. Per lo studio tutto bene ma qualche arrabbiatura per voti immeritati.

Salute e benessere

Il malcontento può provocare insonnia, cercate di rilassarvi perché potreste accumulare molta stanchezza.

Per fine anno sarete ugualmente pieni di vita e desiderosi di festa.

Portafortuna di fine anno

Agrifoglio e pungitopo, anche un piccolo rametto per propiziare l'anno che viene

SAGITTARIO

amore ed eros

Saranno feste indimenticabili.I pianeti giocano a vostro favore..l'amore si riempie di enfasi. Sarai al centro dell'attenzione. Un capodanno a tutto sprint sia per chi è solo ,poiché avrà l'imbarazzo della scelta, che per chi è in coppia, poiché si sentirà davvero amato dal partner.

In famiglia ,grande festa! Ricordiamo che il 2021 sarà l'anno della rivincita per i nati in questo segno.

Lavoro e denaro

Arrivano i rinforzi! Finalmente, la scena si apre a nuovi collaboratori in gamba ma non solo! Nuovi orizzonti di guadagno e fortuna vera e propria! Sarete finalmente entusiasti, ma non è tutto..il bello arriva nell'anno nuovo.

Continuate con l'entusiasmo che vi è proprio e tanta fiducia.

Portafortuna di fine anno

Un rametto di abete,pigne e una foglia di alloro per inaugurare le vittorie che arriveranno!

CAPRICORNO

Amore ed eros

Finalmente la persona che vi piace,sembra decisa a sbilanciarsi e arriverà una proposta inaspettata. Sia che siate single, sia che siate in coppia.

Avrete delle piacevoli sorprese! Ricordiamo che tutto ciò che seminate adesso, darà grandi frutti nell'anno nuovo e soprattutto in primavera.

Lavoro e denaro

Tutto in grande, i sacrifici immensi che state facendo,

danno frutti sorprendenti.Ma da razionali quali siete, ancora non li avete colti e comunque vi aspettate di più.

È per questo che salirete ancora più in alto, ma da capricorno quali siete, guarderete solo ai passi successivi.

Negli studi, molta lucidità e ottimo apprendimento

Salute e benessere

Un po' di stanchezza e stress ma per le feste sarete in ottima forma!

portafortuna

Un ramo di abete,un agrifoglio, due bacche rosse e un fazzolettino rosso.

ACQUARIO

amore ed eros:

Questo periodo mette a nudo i sentimenti, dopo un periodo in cui avere preferito osservare ed aspettare. Forse per paura di essere feriti.Forse qualcuno nel vostro passato, o qualche dubbio sul partner. Dovete comprendere la direzione da dare al vostro cuore. Senza paura di esprimere in bene o in male ciò che pensate..Saranno feste di recupero per i sentimenti e progetti che riguardano la coppia.Qualcuno volgera'il suo cuore ad una persona del passato, potrebbero esserci rimpianti.

Natale sarà di aiuto!

Lavoro e denaro

Anche questo settore è influenzato dai sentimenti.

Ci sono scelte da fare e lavori forse di ristrutturazione, per i quali si devono affrontare delle spese.Ma ce la farete brillantemente come sempre. Studi un po' a rilento, avete i pensieri altrove..

Portafortuna di fine anno

una stoffa celeste ed un rametto di pungitopo.

PESCI

Amore ed eros

Se il cuore dice ti amo, la testa dice ti odio. Un corto circuito. Nulla di irrisolvibile per carità.

Ma in questo fine anno, andrete a chiarire alcuni punti di vista col partner. Evitate però, di tenere il broncio. Cercate di fare pazienza, perché sia che siate in coppia da tanto tempo,sia che siate single, la fortuna in amore non mancherà. il nuovo anno sarà poi, davvero speciale.

Lavoro e denaro

Anche qui siete soddisfatti a metà, ma i rapporti con certi collaboratori , non sono proprio da buttare! Restate fiduciosi e date tempo al tempo.Avrete nuove ispirazioni, non sbagliate ad esporre i vostri progetti e idee, ricordate che grandi frutti, ci saranno in anno nuovo e primavera.

Salute e benessere

La forma fisica è eccellente.

Portafortuna di fine anno

Un elefantino di legno o pietra e due bacche rosse.