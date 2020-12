Fino al 23 dicembre l'Abruzzo unica regione 'arancione' d'Italia

L'Abruzzo, da domenica 20 dicembre e fino a mercoledì 23, sarà l'unica regione d'Italia a rimanere in zona arancione.

Il ministro della Salute Speranza, infatti, non firmerà nuove ordinanze e se per alcune regioni quella scadenza è fissata a domenica, quando avverrà il passaggio in zona gialla, per l'Abruzzo il provvedimento sarà in vigore fino al 26 dicembre.

Dal 24 scatteranno poi le nuove disposizioni nazionali che prevedono nel periodo natalizio la suddivisione in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi ed in zona arancione per gli altri fino al 6 gennaio 2021.