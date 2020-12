Ricetta del giorno: i torroncini abruzzesi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ecco una ricetta di dolci tradizionali abruzzesi, da preparare in occasione delle feste natalizie.

Anche se la loro bontà li porta a poter essere preparati tutto l'anno..

L' usanza vuole,che si nascondano nella calza dei bambini che si comportano bene

al posto del carbone..Questi dolcetti, vengono anche chiamati Spumini, perché ricordano nel sapore, le meringhe,essendo composti per gran parte da essa.

Mostriamo dunque, come prepararli!

Ingredienti:

325 gr. di mandorle (intere)

225 gr. di zucchero

74 gr. di albumi

3 gr di succo di limone

3 gr di scorza di limone

2 gr di cannella in polvere

Preparazione:

Tostare le mandorle in forno preriscaldato a 180° per 5 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Una volta tostate, lasciatele raffreddare un'oretta a temperatura ambiente, poi trituratele in un mixer.

Non dovranno essere né troppo sottili né troppo grossolane, bensi', una via di mezzo.

Adesso, aromatizzate le mandorle triturate, con la scorza di limone grattuggiato e la cannella in polvere e mescolate con un cucchiaio.

A parte, montate gli albumi a temperatura ambiente ,con delle fruste elettriche con il succo di limone,

appena iniziano a schiumare, aggiungete lo zucchero in 3/4 volte, con intervalli di 2 minuti.

Continuate a montare gli albumi con le fruste elettriche per diversi minuti, fino a quando si sarà formata una bella meringa lucida e compatta.

Aggiungete tre quarti di meringa all'interno della ciotola, con la farina di mandorle e mescolate, finche' il composto non risulta sodo e compatto.

A questo punto, versate il composto sopra una spianatoia ricoperta di carta da forno, appiattite con le mani leggermente inumidite e poi con l'aiuto di un altro foglio di carta da forno, tirate con il mattarello.

Formate un rettangolo di 2cm. di spessore.

Ora riprendete il composto di albumi e lo zucchero avanzato e spalmatelo su tutta la superfice del rettangolo, con l'aiuto di una spatola.

Tagliate dei piccoli rettangoli 8x3 cm. e disponeteli sopra una teglia foderata di carta da forno.

Infornate la teglia in forno preriscaldato a 95C°

Dovranno asciugare e non cuocere.

Prima di servire, lasciateli raffreddare ..