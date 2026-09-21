Didacta Italia – Edizione Abruzzo: online il programma degli eventi espositori con workshop, presentazioni e novità per la scuola del futuro

Online il programma degli eventi promossi dagli espositori che prenderanno parte a Didacta Italia – Edizione Abruzzo, l’appuntamento di riferimento per l’innovazione della scuola e della formazione in calendario dal 21 al 23 ottobre a LancianoFiera.

Accanto al Programma Scientifico coordinato da INDIRE e guidato dal Prof. Giovanni Biondi, l’area espositiva si trasforma in un dinamico laboratorio di formazione e sperimentazione grazie a 200 appuntamenti curati da aziende ed enti del territorio.

Il calendario vedrà protagoniste le realtà leader nei settori di tecnologia, editoria, arredi scolastici e non solo, affiancate dalle principali istituzioni locali: Regione Abruzzo, Uffici Scolastici Regionali di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, Università, ITS e FISM - Federazione Italiana Scuole Materne. Su una superficie di 15mila metri quadrati distribuiti su sei padiglioni, i visitatori potranno accedere a dimostrazioni pratiche, workshop aziendali e presentazioni dedicate alle più recenti innovazioni per la didattica.

In primo piano l’uso dell’intelligenza artificiale, le simulazioni immersive, le nuove metodologie di apprendimento collaborative, la transizione ecologica e la trasformazione degli ambienti scolastici. Ad arricchire ulteriormente l’offerta della manifestazione sarà l’area #socialprof, allestita nel Padiglione Flaiano: un luogo in cui i docenti potranno incontrare una community di content creator, educatori ed esperti della divulgazione digitale che ogni giorno utilizzano le piattaforme social per condividere metodologie didattiche, buone pratiche e strumenti innovativi. Il palinsesto dell'area prevederà un fitto calendario di incontri, conversazioni e momenti di incontro pratici per generare nuove idee e favorire l’apprendimento collettivo sulle nuove forme di comunicazione educativa, spaziando dall'uso della musicoterapia, del gioco e del video come strumenti d'apprendimento, fino all'impiego operativo dell'intelligenza artificiale per la progettazione didattica quotidiana. Tra i protagonisti: Maestra Giulia, Maestro Libero, Maestra Bruna, Maestre Disordinarie, Maestra Samuela, Maestre in Viaggio e Il Prof dell’Edutainment.

Per consultare il programma completo degli eventi espositori e pianificare la propria visita, è possibile collegarsi al sito ufficiale nella sezione dedicata al programma dell'edizione abruzzese. I biglietti di accesso alla manifestazione sono già disponibili per l'acquisto sul portale, anche tramite l'utilizzo della Carta del Docente, con tariffe diversificate a seconda dei giorni di permanenza (da 16 a 30 euro). Contrariamente alle sessioni del Programma Scientifico, soggetto a contingentamento, la fruizione di tutti gli appuntamenti calendarizzati all’interno degli stand degli enti e delle aziende è illimitata, previo acquisto del biglietto d’ingresso alla fiera.

DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo è organizzata da Firenze Fiera e si avvale di un Comitato organizzatore coordinato da Anna Paola Concia, composto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Abruzzo, dai Comuni di Lanciano e dell’Aquila, dagli Uffici scolastici regionali di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dall’Università degli Studi dell’Aquila, dall’Università degli Studi di Teramo, da Abruzzo ITS Academy, ITS Moda Pescara, ITS Academy L’Aquila,Accademia di Belle Arti L’Aquila, ITS Agroalimentare Teramo, ITS Most Academy e ITS Mark. Partner scientifico: INDIRE. Partner: Didacta International.