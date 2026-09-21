“Chieti Giovani Protagonisti – La tua città, la tua voce!”, partecipazione e ascolto al centro della Notte Gialla

Una serata all’insegna della partecipazione, dell’ascolto e del confronto con le nuove generazioni. In occasione della Notte Gialla e del concerto di Alex Britti, si è svolta a Chieti Scalo l’iniziativa “Chieti Giovani Protagonisti – La tua città, la tua voce!”, promossa dall’Assessorato agli Eventi e Manifestazioni, dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Sport, in collaborazione con Radio Teate On Air.

Protagonista dell’iniziativa è stato lo “Youth Point”, allestito in piazzale Marconi dall'associazione di volontariato Erga Omnes (che gestisce il progetto Radio Teate On Air), che ha rappresentato uno spazio aperto di incontro e dialogo dedicato ai giovani della città.

Nel corso della serata sono stati raccolti numerosi questionari, attraverso i quali ragazze e ragazzi hanno potuto condividere idee, esigenze, proposte e suggerimenti per contribuire a costruire una Chieti sempre più attenta alle necessità delle nuove generazioni.

La grande partecipazione registrata allo stand testimonia l’interesse dei giovani a essere coinvolti nei processi di ascolto e nella vita della propria comunità.

“Dare spazio alla voce dei giovani significa creare occasioni concrete di confronto e partecipazione. Le idee raccolte rappresentano un patrimonio prezioso per comprendere meglio bisogni, aspettative e proposte delle nuove generazioni”, sottolineano i promotori dell’iniziativa.

L’attività dello Youth Point si inserisce in un percorso volto a favorire partecipazione, inclusione e dialogo, creando occasioni nelle quali i giovani possano sentirsi protagonisti e contribuire con le proprie idee alla crescita della città.

Un ringraziamento va a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno scelto di fermarsi allo stand, compilare il questionario e condividere il proprio punto di vista.