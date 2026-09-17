Riaperto, dopo 4 anni, il plesso di via Mazzini del Comprensivo "Francesco Paolo Tosti" di Ortona

Dopo quattro anni riapre agli studenti il plesso di via Mazzini dell'Istituto comprensivo statale "Francesco Paolo Tosti" di Ortona. L'edificio torna a ospitare le attivitÃ della scuola secondaria di primo grado al termine di un articolato percorso di lavori che ha interessato innanzitutto l'adeguamento sismico della struttura e, successivamente, il ripristino funzionale e l'efficientamento energetico.

Gli interventi strutturali, per un investimento complessivo di circa 650mila euro, hanno riguardato, tra l'altro, il rinforzo di travi e pilastri, l'inserimento di nuovi setti in cemento armato e la realizzazione di un giunto sismico.

Sul fronte dell'efficientamento energetico sono stati realizzati la coibentazione delle pareti esterne e della copertura, la sostituzione degli infissi, nuovi sistemi a pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, illuminazione a Led e un impianto fotovoltaico in copertura. L'intervento ha inoltre consentito il rifacimento e il rinnovamento degli impianti elettrici e idrici. Per la parte relativa all'efficientamento energetico, il Comune ha ottenuto dal Gse un incentivo di oltre 1,44 milioni di euro a cui si sono aggiunti, nel corso dei lavori, con due varianti appositamente approvate, ulteriori risorse finanziate attraverso mutui contratti con Cassa depositi e prestiti, che hanno portato il totale a oltre 2 milioni di euro.

In vista della riapertura, il Comune ha provveduto anche all'acquisto di nuovi arredi per circa 60mila euro. Restano da completare alcune finiture interne, che non incidono sulla sicurezza, sulla salubritÃ e sulla piena fruibilitÃ degli ambienti scolastici e che saranno ultimate durante la pausa natalizia utilizzando somme del bilancio comunale.

MercoledÃ¬ 16 settembre si Ã¨ tenuta la cerimonia di inaugurazione del plesso rinnovato, organizzata dall'Istituto comprensivo statale "Francesco Paolo Tosti" in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027.

"Restituiamo finalmente agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico un edificio profondamente rinnovato - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Simone Ciccotelli - Ãˆ stato un percorso lungo e complesso, che ha interessato prima la sicurezza strutturale e poi gli impianti, l'efficientamento energetico e la funzionalitÃ degli spazi. Una riqualificazione iniziata con la precedente amministrazione comunale e conclusa da noi. Abbiamo scelto di riaprire il plesso giÃ con l'inizio del nuovo anno scolastico perchÃ© oggi sono pienamente garantite le condizioni di sicurezza e salubritÃ necessarie. Rimangono soltanto alcune finiture interne, che completeremo durante le vacanze di Natale senza creare disagi alle attivitÃ didattiche. A questo si aggiunge un investimento di circa 60mila euro per dotare la scuola di nuovi arredi. Dopo quattro anni - conclude - la comunitÃ scolastica puÃ² finalmente tornare nella sua sede di via Mazzini".