A Ortona "Provincia dolce e salata", in piazza i sapori della tradizione

La provincia di Chieti si mette a tavola ad Ortona.

Sabato 19 e domenica 20 settembre nella cornice di piazza San Tommaso spazio a “Provincia dolce e salata”, l’iniziativa promossa dal Comune di Ortona, in collaborazione con il Comitato provinciale Pro Loco Chieti e con l’Unpli, che porterà nel cuore della città specialità gastronomiche e tradizioni di diverse comunità del territorio.

Dalle ore 19, gli stand delle Pro Loco proporranno un percorso tra ricette e prodotti della tradizione: dal baccalà con peperoni arrosto e dalle “Pizz e fuoje” di San Nicola alle ravioli alla ventricina di Scerni, dalle pallotte “cacio e ove” di Filetto agli arrosticini di Pollutri. E ancora le sfogliatelle di Villalfonsina, la pizza fritta di Treglio, il panino “Coccodrillo” di Lanciano, le “Chicucelle aribbenute” di Orsogna, i formaggi e salumi con composta di cipolla e i “caviciunitt” di Fara Filiorum Petri, oltre alle pizzelle e al vino della Pro Loco di Caldari.

Piazza San Tommaso diventerà così una vetrina della tradizione gastronomica dei centri della costa e dell’entroterra, con le Pro Loco protagoniste di un percorso che mette insieme sapori, identità locali e conoscenza delle comunità.

“Iniziative come questa contribuiscono a far conoscere il territorio attraverso una delle sue espressioni più autentiche, la cultura del cibo - sottolinea il vicesindaco e assessore al Turismo, Simone Ciccotelli - Le Pro Loco rappresentano una rete preziosa, capace di custodire tradizioni e identità locali e di trasformarle in occasioni di promozione. Per Ortona è un’opportunità per accogliere realtà diverse e offrire a cittadini e visitatori un appuntamento che unisce turismo, cultura e convivialità”.

“Abbiamo voluto sostenere questo appuntamento perché porta in piazza un patrimonio fatto di ricette, prodotti e tradizioni e valorizza il lavoro delle associazioni che lo custodiscono - aggiunge l’assessore agli Eventi, Antonio Sorgetti - Saranno due serate dedicate alla scoperta di sapori legati alla storia e alla vita delle nostre comunità. Un’occasione piacevole per stare insieme e conoscere, attraverso la cucina, una parte importante della nostra identità”.

L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle ore 19, in piazza San Tommaso.