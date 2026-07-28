Premiato “Il trauma di Alice” del regista lancianese Antonio Montefalcone

“Il trauma di Alice” è l’ultimo film scritto e diretto da Antonio Montefalcone, regista e sceneggiatore originario di Lanciano. Pur realizzato nel 2025, questo sta continuando con successo il suo percorso tra i diversi festival di cinema nazionali e internazionali. L’opera sta regalando soddisfazioni al cineasta frentano per le selezioni e finali ottenute, e anche per qualche recente riconoscimento.

Incentrata sull’inquietudine quotidiana di una donna, turbata dal trauma derivante da un presunto abuso sessuale subito, la pellicola, sperimentale e introspettiva, parte da questa tematica molto attuale e di denuncia sociale, ma esplora soprattutto l’abisso autodistruttivo nel quale cade la protagonista, e i confini sempre più sfumati tra sanità e follia; per finire a riflettere sulle cause e le conseguenze estreme di una delle paure più profonde dell’essere umano: la perdita del Sé.

Tra i vari premi ricevuti all’estero da “Il trauma di Alice” (Alice’s trauma) si ricordano almeno la Menzione speciale (Special Mention) assegnata dall’International Horror Thriller Film Festival 2025 a Los Angeles (California – USA), e, sempre in Nord America, la “Nominee - Best Film Poster” dall’AltFF Alternative Film Festival 2026 di Toronto (Ontario – Canada).

In Italia, invece, la pellicola del cineasta frentano, oltre a essere stata proiettata al pubblico in alcuni festival di cinema, ha vinto di recente anche un premio, classificandosi al Primo Posto tra tutte le opere in gara e selezionate da ogni parte della nazione. È accaduto all’EtnAci Film Festival 2026, dove “Il trauma di Alice” ha vinto il premio di Miglior Film tra le pellicole in concorso nella sezione riservata ai cortometraggi e mediometraggi. La cerimonia di premiazione, come evento conclusivo del festival, si è svolta nella città di Aci Sant'Antonio (Catania) in Sicilia, la sera dell’11 Luglio 2026, all’interno del suggestivo scenario della Corte di Palazzo Cantarella, e al cospetto di pubblico, addetti del settore e autorità invitate a presenziare. Il suddetto festival, giunto quest’anno alla sua XVII edizione, e nato per promuovere il territorio etneo e valorizzare il cinema indipendente, è stato organizzato dall’Associazione Cine Teatro Ambrosiana. Il regista lancianese, emozionato e contento per il riconoscimento ottenuto, ha espresso gratitudine ai singoli membri della Giuria per aver coronato il suo lavoro, e per aver saputo cogliere il valore artistico e le qualità della sua opera, rinvenibili sia nella funzionalità del particolare stile adottato, sia nell’acuto approfondimento delle difficili tematiche trattate. Questi apprezzamenti sono motivo di soddisfazione per l’autore abruzzese che, con passione, entusiasmo e dedizione continua ad attivarsi e impegnarsi costantemente nel mondo dell’arte e della cultura cinematografica. “Il trauma di Alice”, quando terminerà il suo percorso tra i festival, sarà visibile anche su Internet ai siti web Filmfreeway, Vimeo e similari piattaforme di cinema online.

Antonio Montefalcone è inoltre attivo in campo letterario, nell’ambito della narrativa, come scrittore di racconti. Tra i suoi ultimi successi è da annoverare la sua opera inedita dal titolo: “Quando il sole albeggiava dentro noi”. Il racconto in questione è stato selezionato all’VIII Premio Letterario denominato «Tre colori» 2026, nella sezione riservata alla Narrativa. L’elaborato di Montefalcone è stato incluso in una ristretta rosa di testi e selezionato su un totale di quasi seicento racconti arrivati alla segreteria del concorso da ogni parte d’Italia. Il Premio è stato organizzato dal Lenola Film Festival, e si svolge nell’ambito della XXVIII edizione del Festival Internazionale Cinematografico «Inventa un Film» 2026, della città di Lenola (Latina). Un altro suo racconto, invece, ha vinto un riconoscimento alcuni mesi fa. L’elaborato, intitolato “Vladyslav il minatore: una vita nel buio”, è risultato 2° Classificato, nella sezione dei racconti brevi, al XVI Concorso Letterario "Città di Cologna Spiaggia 2025”. La premiazione si è svolta a Roseto degli Abruzzi (TE) il 05 Ottobre 2025. L’opera di Antonio Montefalcone è stata inserita in un’Antologia cartacea pubblicata dall’Associazione culturale “Il Faro” organizzatrice del suddetto Premio.

Antonio Montefalcone tuttora si occupa anche di Critica cinematografica sui siti web di MyMovies e di FilmTv, scrivendo on-line recensioni critiche di film usciti nelle sale.

Nei prossimi mesi, invece, l’autore frentano tornerà dietro la macchina da presa per iniziare le riprese del suo nuovo film, una pellicola sperimentale di cui sarà sceneggiatore, regista e montatore, e che sarà prodotta dalla sua Dreamlike Film Productions.