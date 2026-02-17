Rubavano nelle auto parcheggiate lungo la Via Verde tra San Vito e Fossacesia, arresti domiciliari e braccialetto elettronico per una coppia

Nella mattinata odierna, a Vasto, i Carabinieri della Stazione di Lanciano hanno dato esecuzione ad unâ€™ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di una donna di 53 anni e di un uomo di 54 anni, entrambi domiciliati a Vasto.

Il provvedimento scaturisce da unâ€™articolata attivitÃ investigativa durata diversi mesi e finalizzata a fare luce su una serie di furti aggravati commessi sulle autovetture parcheggiate lungo la pista ciclopedonale Via Verde della Costa dei Trabocchi. Le indagini hanno consentito di attribuire alla coppia almeno otto episodi perpetrati, tra novembre 2025 e gennaio 2026, nelle aree di sosta adiacenti alle ex stazioni ferroviarie di San Vito Chietino e Fossacesia.

Le vittime, impegnate in passeggiate, attivitÃ sportive o momenti di svago, lasciavano le proprie autovetture parcheggiate negli spazi dedicati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati si confondevano tra i frequentatori della pista simulando esercizi fisici, stretching e brevi corse sul posto in modo da non destare sospetti e mimetizzarsi tra gli sportivi presenti.

Una volta che i proprietari dei veicoli si allontanavano, la coppia entrava in azione infrangendo i vetri dei finestrini o forzando le serrature delle auto in sosta ed impossessandosi di denaro contante, documenti, dispositivi elettronici, effetti personali e, in piÃ¹ occasioni, carte di pagamento.

Le carte sottratte venivano successivamente utilizzate, anche con lâ€™ausilio di terze persone, soprattutto nellâ€™area di Pescara, effettuando, in particolare, acquisti in modalitÃ contactless nei casi in cui non fosse necessario il PIN, oppure inserendo il codice segreto qualora fosse stato rinvenuto tra gli oggetti rubati.

Lâ€™attivitÃ investigativa ha evidenziato una chiara serialitÃ delle condotte, caratterizzate da modalitÃ operative ripetute nel tempo e dalla scelta sistematica di parcheggi isolati e aree particolarmente vulnerabili, con colpi ravvicinati che avevano generato crescente preoccupazione tra i cittadini e i numerosi sportivi che frequentano quotidianamente la Via Verde.

La richiesta di applicazione della misura cautelare Ã¨ stata avanzata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, dott.ssa Miriana Greco, ed Ã¨ stata accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lanciano, dott. Massimo Canosa, che ha disposto, per entrambi gli indagati, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Lâ€™operazione odierna rappresenta un significativo risultato nellâ€™azione di contrasto ai reati predatori sul territorio e testimonia lâ€™impegno costante dellâ€™Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella salvaguardia dei luoghi di aggregazione e di interesse turistico della Costa dei Trabocchi..