Smottamenti per la mareggiata, inaccessibile il Trabocco Punta Le Morge

Uno smottamento e alcuni fenomeni erosivi causati dalle mareggiate hanno inghiottito la spiaggia ciottolosa antistante il Trabocco Punta Le Morge a Torino di Sangro, costringendo il sindaco Nino Di Fonso a firmare una ordinanza con cui vieta il transito oltre le transenne. Vietato oltrepassare le barriere, transitare a piedi o con veicoli e sostare in prossimità della recinzione.

“Chiunque oltrepassi le barriere poste a tutela della pubblica incolumità si assume consapevolmente ogni rischio”, avverte il cartello affisso sulle transenne arancione. Impossibile raggiungere il trabocco Punta Le Morge, meta di scolaresche che numerose fanno visita alla struttura durante i mesi primaverili ed estivi. Il passaggio per accedere all’antica macchina da pesca è stato chiuso per scongiurare ulteriori rischi connessi al fenomeno erosivo.

Prima di firmare il provvedimento il sindaco Di Fonso ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme ai tecnici delle Opere Marittime.

“Sono molto preoccupato”, dice il primo cittadino, “è dal 2021 che segnalo alla Regione il problema dell’erosione. I tecnici delle Opere Marittime hanno ventilato la possibilità di un finanziamento di 150mila euro per lavori di somma urgenza, ma si tratta di uno stanziamento del tutto insufficiente”.