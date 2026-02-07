“Salute del cervello”, al Distretto Sanitario di Lanciano ambulatorio dedicato per fare prevenzione

Si gioca sull’anticipo la partita con la mente. Perché le malattie degenerative si possono contrastare e limitarne l’impatto se diagnosticate precocemente. E sulla variabile tempo va ad agire l’ambulatorio attivato in fase sperimentale al Distretto Sanitario di Lanciano e rivolto alla popolazione del territorio in età compresa tra 55 e 65 anni, per fare prevenzione primaria delle malattie neurologiche croniche e del decadimento cognitivo in particolare.

Il programma prevede, a partire da martedì 10 febbraio 2026, una visita neurologica, con valutazione nutrizionale, neuropsicologica e dei fattori di rischio “modificabili” per lo sviluppo delle demenze, e la diffusione di materiale informativo per la promozione di idonei stili di vita per preservare la salute del cervello

La mission principale del progetto pilota “Salute del cervello” è quella di promuovere strategie e programmi proattivi a livello territoriale per la prevenzione primaria delle patologie neurologiche, con la finalità di ridurre il numero di casi agendo sui fattori di rischio modificabili e potenziare la diagnosi precoce delle demenze, che potrebbero essere ridotte o ritardate fino al 45% secondo la “Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care”.

L’accesso all’ambulatorio è gratuito e senza impegnativa. Occorre però prenotarsi chiamando il numero 0872-706928 il lunedì, dalle ore 12.00 alle 13.00. Sempre per telefono è possibile chiedere informazioni sull’attività di prevenzione svolta, modificare o annullare un appuntamento.

«Un’attività di prevenzione come questa è preziosa - sottolinea il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri - perché la diagnosi precoce ci dà un vantaggio sulla progressione delle malattie. L’azione di filtro svolta dalla medicina territoriale permette una presa in carico del paziente dall’esordio dei primi disturbi alla cura, fino ai controlli successivi».

Il progetto si colloca nell’ambito della “Strategia italiana per la salute del cervello” promossa dalla Società Italiana di Neurologia, un piano nazionale approvato dal Ministero della Salute per ridurre l’impatto delle malattie neurologiche e mentali, principali cause di disabilità, attraverso l’approccio “One brain, one health”, che mira a proteggere il cervello durante l’intero arco della vita tramite prevenzione, ricerca e supporto ai pazienti.

Tale manifesto sottolinea che la salute del cervello è unica e interconnessa con quella dell’ambiente, delle persone e degli animali, e che gli stili di vita sani hanno un ruolo importante nella prevenzione delle principali patologie.