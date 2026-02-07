Mareggiata e altri danni dall'erosione a Fossacesia, l'allarme di Di Giuseppantonio

La violenta mareggiata che ha colpito la costa nelle ultime ore ha causato gravi criticitÃ lungo il litorale di Fossacesia, riportando al centro dellâ€™attenzione lâ€™emergenza legata allâ€™erosione marina. La forza del mare ha danneggiato le strutture costiere e le attrezzature della piccola pesca, trascinando detriti e ciottoli fino alla viabilitÃ litoranea.

Alla luce di quanto accaduto, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha formalmente richiesto alla Regione Abruzzo un intervento urgente e non piÃ¹ rinviabile, sollecitando la realizzazione di opere strutturali efficaci per la difesa della costa, con particolare riferimento alla zona nord del territorio comunale, da tempo la piÃ¹ esposta a questi fenomeni.

Nonostante il miglioramento delle condizioni meteo, i segni lasciati dalla mareggiata restano evidenti e confermano la fragilitÃ del litorale e lâ€™inadeguatezza di interventi temporanei che non garantiscono piÃ¹ una protezione sufficiente.

Nella mattinata di oggi il sindaco ha incontrato una delegazione di pescatori di Fossacesia, che ha segnalato i pericoli legati alle mareggiate e manifestato forte preoccupazione per la sicurezza delle attivitÃ . Ãˆ stato evidenziato come lâ€™avanzare del mare, la progressiva riduzione delle spiagge e lâ€™insufficienza delle attuali opere di difesa rendano sempre piÃ¹ difficile lavorare in condizioni di sicurezza e serenitÃ .

Â«Quanto accaduto dimostra che Fossacesia non puÃ² piÃ¹ essere lasciata sola â€“ ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“. Da anni segnaliamo una situazione di estrema fragilitÃ , ma oggi non siamo piÃ¹ di fronte a episodi isolati: si tratta di una criticitÃ strutturale che mette a rischio il lavoro di pescatori e operatori balneari, oltre a un patrimonio ambientale e turistico di valore strategico per lâ€™intero Abruzzo. Non bastano piÃ¹ interventi tampone o soluzioni provvisorie. Servono scelte chiare, risorse adeguate e opere di difesa costiera realmente efficaci. Ogni ulteriore rinvio significherebbe assumersi la responsabilitÃ di danni annunciati, con gravi conseguenze per lâ€™economia locale e per chi vive e lavora quotidianamente su questo tratto di costa. Chiediamo alla Regione un piano concreto di ulteriori investimenti e tempi certi. Fossacesia Ã¨ pronta a fare la propria parteÂ».

Il primo cittadino ha inoltre annunciato di aver richiesto un incontro con lâ€™assessore regionale Umberto Dâ€™Annuntiis, affinchÃ© la problematica venga affrontata in modo definitivo, con interventi e investimenti adeguati alla gravitÃ della situazione, nellâ€™interesse dellâ€™intero territorio costiero.