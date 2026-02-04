Incontro Palmieri-D’Agostino: «Obiettivo cure accessibili e conti in ordine»

Conciliare il diritto alla salute e l’equilibrio dei bilanci, garantendo cure di qualità senza perdere di vista l’efficienza delle risorse. È stato questo il filo conduttore del faccia a faccia tra Mauro Palmieri, direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, e il nuovo Prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino.

L’incontro istituzionale è andato oltre i saluti di rito, un’occasione per fare il punto sulla mappa dei servizi sanitari della provincia. Palmieri ha illustrato al prefetto l’attuale organizzazione dell’assistenza, disegnando il quadro di una sanità che si muove su due binari paralleli: il potenziamento della rete ospedaliera e il radicamento dei servizi sul territorio.

Un confronto cordiale che avrà presto un seguito: D’Agostino ha infatti anticipato l’intenzione di recarsi di persona tra le corsie dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Chieti per conoscere da vicino la struttura.