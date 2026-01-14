Diciassettenne con 3 chili di droga arrestato a Lanciano

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Lanciano hanno tratto in arresto un ragazzo di anni 17 per detenzione ai fini di spaccio di 2 kg di hashish ed 1 kg di marijuana.
Nel tardo pomeriggio di lunedÃ¬, nel corso di un posto di controllo, lâ€™equipaggio della Volante procedeva a fermare unâ€™utilitaria con a bordo tre giovani. I poliziotti venivano insospettiti dal comportamento nervoso degli occupanti tanto che, da un controllo piÃ¹ approfondito, venivano rinvenuti addosso al conducente ed al passeggero maggiorenne piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; mentre nel bagagliaio veniva rivenuto un borsone di proprietÃ del minore con allâ€™interno 2 kg di hashish e marijuana. Da una successiva perquisizione presso lâ€™abitazione del minore, veniva rinvenuto un ulteriore chilogrammo di marijuana.
Pertanto, il minore veniva tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lâ€™Aquila e ristretto presso il Centro di Prima Accoglienza per Minori; mentre i due giovani maggiorenni venivano segnalati, per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, alla Prefettura di Chieti.