Operato a Lanciano il giovane vittima di un'aggressione a Vasto

Eâ€™ stato operato a Lanciano il giovane 17enne vastese vittima di unâ€™aggressione a Vasto.

Lâ€™intervento Ã¨ stato eseguito dallâ€™Ã©quipe della Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Ospedale â€˜Renzettiâ€™ diretta da Lanfranco Dâ€™Archivio, che ha dovuto ridurre una frattura a livello mandibolare e una ferita al labbro, consentendo il ripristino funzionale e anatomico del distretto maxillo-facciale e garantendo al paziente un decorso post-operatorio regolare.

Lâ€™UnitÃ operativa - si evidenzia in una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti - rappresenta da anni un punto di riferimento per il territorio nel trattamento delle patologie del volto, del cavo orale e delle ossa mascellari, occupandosi di traumatologia, patologie oncologiche, malformazioni e chirurgia ricostruttiva. Lâ€™attivitÃ della struttura Ã¨ caratterizzata da un costante aggiornamento professionale e dallâ€™utilizzo di tecnologie moderne, che permettono interventi sempre piÃ¹ mirati e meno invasivi.

Fondamentale, in questo contesto, il lavoro di squadra tra chirurghi, anestesisti, personale infermieristico e operatori sanitari, che contribuiscono in modo determinante alla riuscita degli interventi e alla qualitÃ dellâ€™assistenza offerta ai pazienti. Un impegno quotidiano che si traduce in risultati concreti che alimenta la crescente fiducia da parte dei cittadini, e contribuisce alla valorizzazione dei professionisti presenti nellâ€™ospedale di Lanciano.