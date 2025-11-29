Sequestrata pianta di cannabis in abitazione privata

I Carabinieri della Stazione di Palombaro (CH) hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano nei confronti di un uomo 45enne e una donna 43enne.

Lâ€™operazione trae origine da servizi di osservazione e controllo condotti nelle settimane precedenti, che hanno permesso di acquisire elementi utili a ipotizzare la presenza di sostanza stupefacente allâ€™interno del domicilio, motivando cosÃ¬ lâ€™emissione del provvedimento da parte dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto nel giardino dellâ€™abitazione una pianta di cannabis indica dellâ€™altezza di circa 1,80 metri, coltivata in un vaso e in ottimo stato vegetativo. La pianta Ã¨ stata immediatamente sequestrata.

Lâ€™attivitÃ si colloca nel quadro dei costanti servizi di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti, confermando lâ€™impegno dellâ€™Arma dei Carabinieri a tutelare la sicurezza della comunitÃ anche attraverso unâ€™attenta vigilanza del territorio.