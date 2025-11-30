Domenica 30 novembre - La Parola del Signore

GesÃ¹ disse ai suoi discepoli: Â«Come furono i giorni di NoÃ¨, cosÃ¬ sarÃ la venuta del Figlio dellâ€™uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui NoÃ¨ entrÃ² nellâ€™arca, e non si accorsero di nulla finchÃ© venne il diluvio e travolse tutti: cosÃ¬ sarÃ anche la venuta del Figlio dellâ€™uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrÃ portato via e lâ€™altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrÃ portata via e lâ€™altra lasciata. Vegliate dunque, perchÃ© non sapete in quale giorno il Signore vostro verrÃ . Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. PerciÃ² anche voi tenetevi pronti perchÃ©, nellâ€™ora che non immaginate, viene il Figlio dellâ€™uomoÂ». (Mt 24,37-44)

Siamo alla prima domenica dâ€™Avvento che ci apre al tempo dellâ€™attesa della Â«â€¦ venuta del Figlio dellâ€™uomo...Â» questo vuol essere un invito a rivolgerci verso Dio, ed affacciarsi verso di Lui per poterlo vedere, e andargli incontro come un bambino che tende le braccia al papÃ a cui si affida.

Ogni anno facciamo memoria della nascita di GesÃ¹, o meglio del suo arrivo qui sulla terra e cerchiamo di preparare i nostri cuori. Ma GesÃ¹, attraverso questo discorso della fine, presenta un futuro oscuro, ma in realtÃ non vuole annunciare morte e distruzione, ma la venuta del giorno del Signore e che, per poterlo riconoscere, occorre essere vigilanti e attenti.

Il significato, dellâ€™immagine simbolica delle coppie di persone che si trovano insieme e che Â«â€¦ uno verrÃ portato via e lâ€™altro lasciato â€¦Â» vuole dirci, anche a me e te, che siamo chiamati ad attendere nella vigilanza perchÃ© non sappiamo quando verrÃ . Credo che voglia dirci che il Signore viene in ogni istante della nostra vita per incontrarci personalmente e insegnarci che Lui Ã¨ presente anche nei fratelli e nelle sorelle che incontriamo, invitandoci ad aprire gli occhi sulle loro necessitÃ e le loro sofferenze. L'augurio di oggi Ã¨ che ognuno di noi, nel suo cuore scelga come allenarsi in questo avvento.

Ed io posso dire di essere vigilante? Riconosco la presenza di Dio nella mia vita anche nei momenti di sofferenza? Riesco a non farmi bloccare dalla paura e vivere tutti gli eventi della vita, con serenitÃ ?

Signore, aiutami ad essere attento per accorgermi dellâ€™alba nuova, che con Te sorgerÃ , e cosÃ¬ liberarmi dallâ€™indifferenza ed essere attento per portare sollievo a chi incontro. Amen