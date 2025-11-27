Al via i preparativi per la Giornata Nazionale delle Persone Scomparse

Siamo ormai a pochi giorni dallâ€™ultimo mese dellâ€™anno, settimane di festa, calore umano, convivialitÃ , in cui gli affetti si ritrovano per il Natale. Ma non sarÃ cosÃ¬ per tutti. Ci saranno famiglie in cui câ€™Ã¨ un vuoto enorme, un affetto strappato. Sono le famiglie delle persone scomparse, di coloro di cui non si ha piÃ¹ notizia. A loro Ã¨ dedicata una giornata nazionale che da questâ€™anno si terrÃ il 13 dicembre.

Gli ultimi dati nazionali sulle persone scomparse sono relativi ai primi otto mesi di questâ€™anno. Da gennaio ad agosto di questâ€™anno sono 241 le persone scomparse e mai ritrovate, sparite apparentemente nel nulla, dal 1974 sono 1352. Dati del commissario straordinario di governo sulle persone scomparse, rielaborati e diffusi dallâ€™associazione Penelope, guidata in Abruzzo da Alessia Natali.

Questo il dettaglio il censimento pubblicato dal commissario nazionale, dati elaborati da Penelope Abruzzo:

438 denunce di scomparsa, +10,3% rispetto allâ€™anno scorso, ritrovamenti 197, -9.2% rispetto allâ€™anno scorso; minorenni: 362 denunce, +19.1% rispetto al 2024, ritrovamenti 138, -4.2% rispetto allâ€™anno scorso

Prov. Chieti 246 denunce, + 48.2% rispetto allâ€™anno scorso, ritrovamenti 74, -1.3% rispetto allâ€™anno scorso; minorenni: 222 denunce, +56.3% rispetto allâ€™anno scorso, ritrovamenti 57.

Â«Su impulso del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e a seguito della nota della Prefettura di Chieti, si Ã¨ svolta in Comune una riunione convocata e presieduta dal Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, per programmare le iniziative in vista della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, in programma il 13 dicembre â€“ riporta lâ€™Amministrazione Comunale di Fossacesia - all'incontro hanno partecipato il Luogotenente Michele Cefaratti, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fossacesia, l'Assessore alla Sicurezza Umberto Petrosemolo e il Tenente Alfredo Ciccocioppo, Comandante della Polizia LocaleÂ».

Â«Nel corso della riunione Ã¨ stato deciso di convocare un ulteriore incontro operativo il 13 dicembre con i soggetti coinvolti nelle attivitÃ di ricerca, di attivare la Protezione Civile comunale e le associazioni di volontariato specializzate insieme alla Polizia Locale per ogni iniziativa utile alla prevenzione e al supporto nelle ricerche, e di diffondere sul territorio il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse preparato dalla Prefettura di Chieti, cosÃ¬ da facilitarne la conoscenza e aiutare i familiari nelle procedure di segnalazioneÂ» riporta lâ€™Amministrazione Comunale di Fossacesia.

Â«Esprimo un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dalla Prefettura di Chieti nella predisposizione del Piano provinciale. Il fenomeno delle persone scomparse presenta aspetti molto delicati, sia per l'elevato numero di casi, sia per il forte impatto emotivo che coinvolge famiglie e comunitÃ â€“ ha dichiarato il sindaco Di Giuseppantonio - La scomparsa di una persona genera un momento sospeso, carico di angoscia e incertezza, e per questo Ã¨ fondamentale che le istituzioni siano pronte a intervenire con tempestivitÃ ed efficacia, adottando procedure chiare e coordinate. Registriamo inoltre un miglioramento nei risultati delle attivitÃ di ritrovamento in Abruzzo, segno dell'impegno costante delle Forze dell'Ordine e dell'efficacia delle metodologie operative adottate. Desidero ringraziare il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, e l'intera Prefettura per la professionalitÃ , la prontezza e la capacitÃ organizzativa dimostrate nel coordinare questo importante lavoroÂ».