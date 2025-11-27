Riecco i Mercatini di Natale nel borgo di Roccascalegna

Roccascalegna si prepara ad accogliere i tradizionali Mercatini di Natale, in programma sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 lungo le vie del borgo.

Lâ€™evento aprirÃ al pubblico a partire dalle 10.

Saranno allestiti stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici del territorio e spazi riservati allâ€™artigianato locale, con espositori impegnati nella realizzazione di manufatti natalizi e oggetti della tradizione. Le due giornate prevedono inoltre momenti di animazione per bambini, con attivitÃ pensate per coinvolgere le famiglie e accompagnare lâ€™atmosfera delle festivitÃ .

Foto dalla pagina Facebook Castello Medievale di Roccascalegna