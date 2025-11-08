Progetti educativi e ricreativi per minori, finanziate iniziative per favorire inclusione, partecipazione e benessere dei bambini

Il Comune di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, ottiene un finanziamento per progetti educativi e ricreativi dedicati ai minori.

Il bando, a carattere nazionale, Ã¨ stato promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia con la legge n.207 del 30 dicembre 2024 ed Ã¨ finalizzato e sostenere attivitÃ educative e ricreative rivolte a bambini e adolescenti. Ãˆ di 39.473 euro la cifra destinata al comune della Costa dei trabocchi e permetterÃ la realizzazione di iniziative che favoriscono l'inclusione, la partecipazione e il benessere dei minori e delle loro famiglie.

Il finanziamento consentirÃ , infatti, di promuovere interventi educativi e ricreativi, anche in forme non formali, capaci di contrastare la povertÃ educativa e l'esclusione sociale, valorizzando il protagonismo delle nuove generazioni e offrendo opportunitÃ di crescita culturale e sociale.

"Un importante risultato per il nostro comune â€“ commenta il Sindaco Fabio Caravaggio â€“ che conferma l'impegno costante dell'amministrazione nel cogliere le opportunitÃ offerte dai bandi nazionali e nel costruire progetti concreti a favore delle giovani generazioni e dell'intera comunitÃ ".

Soddisfazione anche da parte dell'assessore alle Politiche sociali, Carmelita Caravaggio, che aggiunge: "Il progetto sarÃ avviato nei prossimi mesi e coinvolgerÃ attivamente scuole, associazioni locali e famiglie. Siamo davvero contenti di aver ottenuto questo contributo, che darÃ nuovo slancio alle nostre politiche sociali e inclusive".