Furto bancomat: demolito il manufatto danneggiato dall'esplosione del 3 novembre

A seguito dell'esplosione avvenuta nella notte del 3 novembre 2025, causata da un tentativo di furto ai danni del bancomat installato nel manufatto situato a fianco della piazzetta denominata "Spiaggia per tutti" a Fossacesia, si è reso necessario procedere alla demolizione completa dell'edificio che ospitava la postazione ATM e i servizi igienici pubblici.

L'evento, che aveva provocato gravi danni strutturali con crolli parziali della copertura e delle murature, aveva reso impossibile l'accesso in sicurezza all'interno del manufatto. Dopo i sopralluoghi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei rappresentanti della Banca Intesa SanPaolo, si è constatata la compromissione totale della struttura portante.

L'Istituto Bancario, in accordo con il Comune, ha quindi disposto la demolizione e la rimozione delle parti pericolanti, così da ripristinare in tempi rapidi le condizioni di sicurezza. L'area è oggi messa in sicurezza e delimitata da transenne, in attesa del ripristino della pavimentazione.

"Ringrazio Banca Intesa San Paolo - ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio-per la tempestività e la disponibilità dimostrate sin dai primi momenti dell'emergenza. Stiamo già lavorando insieme per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, realizzando una nuova struttura che potrà ospitare nuovamente il bancomat e altri servizi utili ai cittadini e ai turisti".

"Fossacesia continuerà a impegnarsi con serietà – conclude il Sindaco Di Giuseppantonio – perché la sicurezza non è 'ideologia', ma un dovere di tutte le Istituzioni verso i cittadini. Lavoreremo insieme alle autorità competenti per mantenere la nostra città ancora più sicura, vivibile e accogliente per tutti."