Addio a Massimo Dâ€™Anchini, il cordoglio della Asl Lanciano Vasto Chieti

Gli operatori dellâ€™emergenza urgenza della Asl Lanciano Vasto Chieti, insieme al direttore di dipartimento, Emmanuele Tafuri, esprimono profondo dolore per lâ€™improvvisa scomparsa dellâ€™infermiere Massimo Dâ€™Anchini, in servizio al Pronto soccorso dellâ€™Ospedale di Ortona.

Massimo Dâ€™Anchini Ã¨ stato un professionista serio, impegnato e una colonna del servizio per 25 anni.

Sempre disponibile verso i colleghi e con una dedizione instancabile verso i pazienti, ha saputo coniugare competenza, umanitÃ e grande generositÃ .

Lascia un vuoto enorme nei suoi familiari e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La comunitÃ di Ortona, che lo stimava profondamente, sente oggi la perdita di una persona speciale, benvoluta e rispettata da tutti.

Alla famiglia e ai colleghi giungono le condoglianze e i sentimenti di sincero cordoglio della Direzione aziendale della Asl Lanciano Vasto Chieti.