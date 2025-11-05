L'Automobile Club Chieti a 'Porte aperte allo Sport'

L'Automobile Club Chieti, nella sua veste di Delegazione Regionale ACI Sport (Federazione Sportiva Automobilistica) Abruzzo parteciperà all'evento sportivo intitolato "Porte Aperte allo Sport" che il Coni Abruzzo, presieduto da Antonio Passacantando, ha voluto organizzare nei giorni venerdì 7 e sabato 8 novembre al Pala Dean Martin di Montesilvano (PE).

“Porte Aperte allo Sport” sarà l'occasione, per chiunque lo desideri, di conoscere e provare gratuitamente tutti gli sport offerti, a prescindere da età, sesso, provenienza, ceto o disabilità.

Con il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale saranno invitati a partecipare ragazzi e ragazze delle scuole di ogni ordine e grado, non solo del circondario ma anche, grazie a pullman appositamente predisposti, dell'intera regione.

Ogni Federazione Sportiva avrà il suo spazio assegnato e potrà far conoscere al meglio tutte le proprie discipline sportive.

Per l'occasione la Federazione Sportiva Automobilistica, rappresentata da Aci Chieti per l'intero Abruzzo, presenterà il progetto “Motorsport for people: Inclusion-E”, sviluppato dalla Commissione Nazionale ACI ESport, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale ‘Racesport E.T.S. A.P.S.’ quale “Official Partner” dell’iniziativa, che si colloca all’interno del contesto dello sport automobilistico virtuale, cosiddetto 'Sim Racing', riconosciuto come disciplina sportiva, a livello nazionale, da ACI e dal CONI stesso e, a livello internazionale, dalla F.I.A. (Federazione Internazionale dell’Automobilismo).

Nello spazio messo a nostra disposizione nell’evento abruzzese saranno installati almeno due simulatori, che possono essere utilizzati sia da ragazzi disabili che da persone normo dotate.

La finalità del progetto è quella di promuovere le migliori tecnologie che possano agevolare la pratica della simulazione di guida verso persone con disabilità, creare ambienti inclusivi, favorevoli alla salute e sviluppare abilità personali.

«Siamo fermamente convinti» ha commentato il Delegato Regionale ACI Sport Abruzzo, Mario Aloè «che lo sport, data la sua valenza sociale, debba presentarsi come vettore di inclusione e partecipazione, in grado di vincere ostacoli e barriere di ogni sorta. Vogliamo sostenere la pratica sportiva affinché non smetta mai di insegnare nuove regole, di educare gli individui al rispetto di sé e degli altri, di stimolare nelle persone la crescita di un senso di comunità, aggregazione e appartenenza».