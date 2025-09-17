Prefetto di Chieti Cupello e nuovo comandante della Legione Carabinieri Abruzzo Molise Feroce a confronto

Il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha ricevuto presso la sede della Prefettura il Generale di Brigata Gianluca Feroce, nuovo comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, insediatosi lo scorso 12 settembre, accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello Cosimo Di Caro.

Lâ€™incontro Ã¨ stato lâ€™occasione per un primo scambio di vedute sulle caratteristiche della provincia, sulla situazione socio-economica e dellâ€™ordine e della sicurezza pubblica del territorio, la cui tutela viene assicurata, in sinergia con le altre Forze dellâ€™ordine, anche grazie alla capillare presenza dellâ€™Arma dei Carabinieri nei vari comuni sedi di Compagnie e Stazioni.

Il Prefetto Cupello ha rivolto al Generale Feroce un sentito augurio per il nuovo, prestigioso incarico assunto, nella certezza che i rapporti tra Prefettura e la Legione Carabinieri proseguiranno allâ€™insegna della consueta, massima e costante collaborazione.



