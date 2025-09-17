Seicento chilometri in bici da Schio a Fossacesia: #IOPEDALOCONALE la nuova impresa di Gianluca Santacatterina in compagnia di Alessandro

Il 19 e 20 settembre 2025 prende vita #IOPEDALOCONALE, una sfida che unisce sport, resilienza e testimonianza. Protagonisti di questo viaggio straordinario sono Gianluca Santacatterina e Alessandro, due storie diverse ma unite da un forte messaggio: la normalità può essere straordinaria.

Gianluca, ciclista vicentino, affronterà oltre 600 km ininterrotti da Schio (Vicenza) a Fossacesia (Chieti), senza pause nemmeno per dormire. Una prova estrema, un record personale da superare, resi ancora più significativi dal suo percorso personale: tre interventi al cuore tra il 2021 e il 2023, un defibrillatore impiantato e una patologia cardiaca con cui convive ogni giorno. Eppure, Gianluca pedala. Pedala per dimostrare che anche con un cuore fragile si può vivere con forza e determinazione.

L’iniziativa è stata presentata nella sede della Provincia di Vicenza dai suoi protagonisti, Gianluca e Alessandro, affiancati dal presidente della Provincia Andrea Nardin, dal sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio in collegamento video, dagli sponsor del progetto (Rossi Catering, Liotto, Demon) e da tanti amici.

Il programma prevede la partenza da Schio venerdì 19 settembre alle 6.00 e l’arrivo a Fossacesia, sulla costa dei Trabocchi, intorno alle 18.00 di sabato 20 settembre, dopo quasi 36 ore consecutive in sella.

"Questa sfida -ha esordito il presidente Nardin- è un esempio straordinario di come lo sport possa diventare veicolo di valori profondi. Gianluca e Alessandro ci ricordano che la forza non sta solo nei muscoli, ma nella volontà di superare i propri limiti. Come Provincia, siamo orgogliosi di sostenere un progetto che nasce dal nostro territorio e parla al cuore di tutti."

"Accogliere Gianluca e Alessandro a Fossacesia sarà un momento di profonda emozione - ha detto il sindaco Di Giuseppantonio -. Li aspettiamo come si aspettano due amici di lunga data, con il cuore aperto e l’orgoglio di condividere un’impresa che parla a tutti, al di là dello sport. Siamo fieri di far parte di questo progetto perché iniziative come #IOPEDALOCONALE ci insegnano che l’unione tra persone, territori e storie diverse può generare un cambiamento vero. Gianluca e Alessandro ci stanno dando una lezione di vita, e noi saremo lì, ad abbracciarli e ringraziarli, come si fa con chi ci ricorda cosa significa davvero vivere con dignità e passione."

Negli ultimi chilometri, Gianluca sarà accompagnato da Alessandro Busti, giovane veronese in sedia a rotelle, che percorrerà il tratto finale su una bicicletta speciale guidata dal padre Alberto e avrà al fianco la mamma Elena e il fratello Tommaso. Ale è il simbolo di una normalità conquistata con coraggio e tenacia. La sua storia è fatta di difficoltà, ma anche di sogni, viaggi e sorrisi che diventano carburante per affrontare ogni giorno con passione.

“Sarà un’esperienza bellissima per Alessandro - ha dichiarato Alberto Busti - ma sarà anche un messaggio di normalità, della necessità che tutti abbiamo di goderci la normalità di una gita in bicicletta, di una pedalata in riva al mare, di stare assieme”.

L’arrivo a Fossacesia, previsto sabato 20 intorno alle 18:00, sarà un momento carico di emozione. Ad accoglierli ci saranno il sindaco Di Giuseppantonio e i giovani della Scuola di Ciclismo Moreno Di Biase, pronti a celebrare un’impresa che va oltre lo sport.

“Un’impresa resa possibile dal sostegno di tante persone che ringrazio -ha concluso Santacatterina- la Provincia di Vicenza, il Comune di Fossacesia, le aziende che mi sostengono e che dimostrano come l’imprenditorialità a favore del sociale faccia proselitismo”. A riprova, come è stato sottolineato dagli imprenditori presenti, che “la forza di un’azienda non è solo quella economica, ma si misura in quanto riesce a restituire alla comunità”.

#IOPEDALOCONALE è un messaggio di speranza per chi affronta sfide invisibili, per chi vive la disabilità come una forma diversa di resistenza, e per chi crede che la condivisione possa trasformare ogni limite in possibilità.

IG: @ale_a_4_ruote | @gianluca_santacatterina



