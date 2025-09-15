Short list avvocati, intesa Asl-Aiga: requisiti piÃ¹ aperti e termini prorogati

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha modificato lâ€™avviso pubblico per la costituzione della short list di avvocati a cui affidare gli incarichi legali dellâ€™Azienda, trovando una sintesi con le osservazioni emerse nel confronto con i rappresentanti degli Ordini forensi di Chieti, Lanciano, Vasto e con lâ€™Associazione italiana giovani avvocati (Aiga).

La decisione, formalizzata in una nuova delibera, Ã¨ il risultato dell'incontro che si Ã¨ svolto tra il direttore generale, Mauro Palmieri, e i rappresentanti degli avvocati.

Â«Sono molto soddisfatto dellâ€™esito del confronto, che Ã¨ stato franco e costruttivo - commenta Palmieri -. Il nostro unico obiettivo Ã¨ sempre stato quello di tutelare lâ€™Azienda con professionisti di comprovata esperienza nel complesso contenzioso sanitario, senza alcuna volontÃ di escludere o penalizzare nessuno. Il dialogo con gli Ordini e con lâ€™Aiga ci ha permesso di trovare un punto di equilibrio migliore, che contempera lâ€™esigenza di garanzia per lâ€™ente con un accesso piÃ¹ ampio per i professionisti. Ãˆ la dimostrazione che quando si lavora insieme in modo trasparente si trovano soluzioni positive per tuttiÂ».

Le principali modifiche introdotte riguardano i requisiti di accesso. Lâ€™anzianitÃ di iscrizione allâ€™albo degli avvocati necessaria per presentare la domanda Ã¨ stata ridotta da sette a cinque anni.



Cambia anche il requisito dell'esperienza specifica, che diventa piÃ¹ semplice e uguale per tutti. Viene superato il precedente sistema che prevedeva criteri diversi a seconda dell'ambito del contenzioso. Ora, per candidarsi a un settore, Ã¨ sufficiente dimostrare di aver seguito almeno dieci cause in quella materia negli ultimi sette anni.

Viene inoltre eliminata la possibilitÃ , precedentemente prevista, di far valere l'esperienza maturata da uno studio associato: la competenza dovrÃ ora essere posseduta e dimostrata personalmente da ogni singolo professionista.

Infine, per consentire la piÃ¹ ampia partecipazione possibile alla luce delle novitÃ , i termini per la presentazione delle domande sono stati prorogati di cinque giorni, con la nuova scadenza fissata al 26 settembre 2025.

La revisione dell'avviso chiude cosÃ¬ la discussione avviata nei giorni scorsi, confermando l'impegno della direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti a mantenere un canale di ascolto e collaborazione con le rappresentanze professionali del territorio.