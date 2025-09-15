“La Nuttate e le feste”: musica e sapori che richiamano le atmosfere delle notti bianche

Questa sera, nella suggestiva cornice della Bottega dal Viaggiatore Errante in via dei Frentani 33 a Lanciano, la Pro Loco Lanciano APS propone un evento che celebra l’incontro tra musica, gastronomia e comunità: “La Nuttate e le feste”. Un appuntamento che richiama le atmosfere delle notti bianche e che promette di trasformare il cuore della città in un palcoscenico di cultura e convivialità.

L’accoglienza sarà affidata a chef locali, pronti a valorizzare i prodotti del territorio con piatti che raccontano tradizione e creatività. La proposta enogastronomica si accompagnerà alle sonorità raffinate del Black Cow Quartet, giovane formazione che rappresenta il meglio del Jazz New Generation, capace di fondere linguaggi classici e moderne contaminazioni musicali.

«Sarà una serata conviviale e prestigiosa, pensata per condividere musica, cultura e buon cibo», sottolinea il presidente della Pro Loco, Giuseppe De Pasqua, invitando cittadini e visitatori a partecipare a un momento di socialità autentica”.

L’ingresso, comprensivo di cena, è previsto con un contributo associativo di 15 euro. Visti i posti limitati, è consigliata la prenotazione al 330 745325 o 0872 466158, oppure scrivendo a prolocolanciano@gmail.com (negli orari d’ufficio).

Un’occasione speciale per vivere Lanciano sotto una nuova luce, tra note jazz, buon cibo e il piacere dello stare insieme. Una serata che conferma il ruolo della Pro Loco come promotrice di eventi capaci di unire cultura e partecipazione. Enzo Dossi