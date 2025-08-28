Tanica con liquido infiammabile lanciata contro l'ex moglie, scatta l'arresto

Nella mattinata del 27 agosto, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lanciano hanno dato esecuzione allâ€™ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantenne di Lanciano.
Lâ€™uomo Ã¨ stato arrestato per aver compiuto un grave gesto contro la sua ex moglie allâ€™interno di un locale pubblico del centro cittadino, consistente nellâ€™averle lanciato contro una tanica contenente liquido infiammabile. I poliziotti della Squadra Volante, subito intervenuti, non hanno trovato il colpevole sul posto, che si era giÃ dileguato.
Gli agenti della Sezione Anticrimine riuscivano a ricostruire il comportamento violento e le condotte persecutorie reiterate poste in essere dallâ€™arrestato nei confronti dell'ex coniuge, per cui la Procura della Repubblica richiedeva al Gip del Tribunale di Lanciano di emettere la misura restrittiva, stante la gravitÃ dei reati commessi.
Lâ€™uomo veniva rintracciato nel centro di Lanciano, tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Lanciano, a disposizione dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria.