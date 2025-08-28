Palazzo Mayer ospita la decima edizione di "Ramo - Ritratto a Mano"

Per il terzo anno consecutivo, il Palazzo Mayer apre i suoi spazi per ospitare la residenza artistica "RAMO â€“ Ritratto a mano", che nel 2025 raggiunge la sua decima edizione, un traguardo di grande significato nel panorama delle pratiche artistiche contemporanee. Dal 30 agosto al 6 settembre 2025, Fossacesia diventa nuovamente centro di ricerca artistica e confronto creativo grazie a RAMO X â€“ Dieci appuntamenti di ascolto, presenza e trasformazione, un progetto nato nel 2014 e divenuto negli anni un appuntamento di riferimento per artisti, curatori e teorici. Ritratto a mano Ã¨ una residenza/workshop che si propone di indagare la genesi dell'opera d'arte come spazio relazionale e di riflessione, creando un contesto di sospensione dal tempo produttivo e di confronto non competitivo. Ogni rassegna ha contribuito all'apertura di nuove traiettorie, generato legami e lasciato domande aperte, dando vita a un processo in continua evoluzione. Per questa decima edizione, saranno 9 gli artisti selezionati che lavoreranno sotto la guida dell'artista e docente Stefania Galegati, protagonista di un percorso che intreccia ricerca individuale e dimensione collettiva, con al centro la possibilitÃ di raccontare sÃ© stessi attraverso i linguaggi dell'arte. Il workshop si svolgerÃ negli spazi storici di Palazzo Mayer, tra gli appartamenti ottocenteschi e le cantine ipogee, a pochi passi dalla Costa dei Trabocchi e dall'Abbazia di San Giovanni in Venere.

Gli artisti sperimenteranno diversi media â€“ dal disegno alla pittura, dalla fotografia al video fino alle azioni performative â€“ sviluppando un progetto da presentare nella giornata conclusiva del 6 settembre.

Stefania Galegati (Bagnacavallo, 1973) Ã¨ un'artista attiva sulla scena internazionale, con opere esposte in Europa, Stati Uniti, Africa e America Latina. Ha partecipato a residenze e progetti in contesti multiculturali, insegnando all'Accademia di Belle Arti di Palermo. Tra i suoi riconoscimenti, il Premio BPER Arte Fiera 2024 e il finanziamento dell'Italian Council. Nel 2003 Ã¨ stata selezionata per l'International Studio Program al PS1 MoMA di New York. Ha fondato e diretto il CaffÃ¨ Internazionale di Palermo, uno spazio artistico-culturale attivo tra il 2015 e il 2018.

L'iniziativa Ã¨ a cura dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, in collaborazione con RAMO e Associazione Itaca, con il patrocinio del Comune di Fossacesia e la media partnership di Untitled Association.

Nel corso delle dieci edizioni, RAMO ha ospitato come tutor artisti di rilievo come Francesco Arena, Stefano Arienti, Simone Berti, Gianni Caravaggio, JosÃ© Angelino, Monica Lundy, Giuseppe Pietroniro, Jorge Peris, Daniele Puppi, Alessandro Sciaraffa e Valentina Vetturi, costruendo un percorso coerente, aperto e basato sulla cura.

A sottolineare l'importanza dell'appuntamento Ã¨ la presidente dell'associazione Itaca, Marisa De Filippis, che dichiara: