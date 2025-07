"Pedalata di luna piena", buona la prima

Una buona partecipazione, divertimento e la magia della luna piena. Questi gli elementi che hanno caratterizzato la pedalata dello scorso venerdì 11 luglio sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi. Un evento organizzato da Borracce di poesia, Asd affiliata Endas Abruzzo.



Con partenza da Mare Blu, a Torino di Sangro Marina, il gruppo ha seguito prima il tramonto che ha caratterizzato il primo tratto della pedalata, fino all’altezza di Lido Saraceni a Ortona, per accogliere così il sorgere della luna rossa sul mare. Per rientrare quindi a Torino di Sangro Marina, con la degustazione a cura dello stesso Mare Blu.



Lungo la pedalata, il racconto della storia dei trabocchi e del territorio e letture dedicate alla luna piena. Un gruppo, quello che ha partecipato alla pedalata, composto da amici, coppie, turisti: hanno scelto un modo diverso e originale di vivere la Via Verde della Costa dei Trabocchi, illuminata dalla luna e dalle luci delle biciclette.



Il prossimo appuntamento è per sabato 9 agosto, con il programma che verrà annunciato a breve.