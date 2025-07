L'Asd Treglio presenta "Il Rustellario", serata di sapori, musica e sport

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Treglio propone un imperdibile appuntamento che animerà piazza San Giorgio a Treglio il prossimo 19 luglio: dal nome eloquente, “Il Rustellario”.

E' un appuntamento pensato per residenti e visitatori, un vero e proprio tripudio di sapori autentici del territorio oltre che di divertimento.

L'evento è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Treglio e con il patrocinio del Comune di Treglio, a testimonianza dell'impegno congiunto per la valorizzazione del territorio e l'aggregazione comunitaria.

A partire dalle ore 19:30, gli stand gastronomici apriranno le porte, offrendo la possibilità di degustare un'ampia varietà di prodotti tipici locali.

La serata non viaggerà solo all'insegna dei sapori ma anche della musica dal vivo grazie alla presenza di Chic Live Band.

L'appuntamento musicale è a cura della Power Eventi di Giovanni Di Sipio. Nata dalla passione per il sound funk, disco e pop, Chic Live Band che ha dominato le classifiche, è conosciuta per le performance energiche e il repertorio che spazia dai grandi successi del passato alle hit più moderne. La capacità di coinvolgere il pubblico trasformerà piazza San Giorgio in una vera e propria pista da ballo sotto le stelle, assicurando divertimento per tutti.

Cosi commenta Silvio Di Marco, Presidente Asd Treglio: "Siamo entusiasti di invitare tutta la cittadinanza al nostro evento che va oltre la semplice festa: vogliamo coinvolgere la comunità nelle attività della nostra associazione sportiva, offrendo anche l'opportunità di far conoscere le diverse realtà sportive presenti sul territorio di Treglio. Desideriamo avvicinare non solo i giovani, ma anche l'intera comunità, per una serata all'insegna della gioia, della condivisione e della convivialità che rafforzi il legame con il nostro territorio."

L'ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni dei tavoli, è possibile contattare il numero: 350.5084681.