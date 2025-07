Crescono i passeggeri dell’Aeroporto d’Abruzzo, dato in equilibrio tra arrivi e partenze

Passeggeri in crescita di oltre il 40 per cento nel mese di giugno, un rapporto tra arrivi e partenze che oscilla tra il 52 e il 48 per cento e un tasso di riempimento di quasi tutte le destinazioni di oltre l’80 per cento. È questa la fotografia che emerge dai dati del primo semestre 2025 registrati dall’Aeroporto d’Abruzzo.

Solo nel mese di giugno sono stati 125.398 i passeggeri che hanno scelto di volare da e per Abruzzo Airport. Il dato fa registrare allo scalo un incremento del 40,06 per cento rispetto a giugno 2024, quando erano stati 89.468, ossia 35.840 viaggiatori in meno di quest’anno. Il segno più contraddistingue tutto il primo semestre del 2025 che si è chiuso con 434.036 passeggeri, cioè più 14,72 per cento del 2024, quando erano stati 378.352. Il dato è in aumento anche rispetto al 2023, che aveva segnato l’anno record in termini di passeggeri mai avuti nello scalo abruzzese. Tornando al 2025, i voli nazionali hanno portato 49.086 passeggeri, mentre gli internazionali 75.879.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questi numeri”, commenta il presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro, “non soltanto per il dato secco, che ci racconta una crescita del mese di giugno davvero significativa, ma anche e soprattutto perché tutte le destinazioni hanno un load factor davvero interessante. Le percentuali di riempimento di tutti i voli sono altissime: molte sono costantemente tra l’85 e il 90 per cento e solo in alcuni casi siamo nell’ordine del 70 per cento. L’altro elemento riguarda il rapporto tra arrivi e partenze che è pressoché stabile in quasi tutte le destinazioni, con una forbice che oscilla in media tra il 52 (incoming) e il 48 per cento (outgoing), risultato dell’attività di profilazione passeggeri svolta dall’Aeroporto e che dimostra che lo scalo funziona sia come attrattore turistico che come porta verso il mondo dall’Abruzzo. È chiaro che ci sono alcuni mercati più forti in termini di incoming, e altri per l’outgoing. Lussemburgo, Girona, Cracovia, Kaunas e Breslavia funzionano benissimo negli arrivi, portando turisti che poi si fermano in Abruzzo e godono delle bellezze regionali. Viceversa, si rivelano più forti in termini di outgoing, destinazioni come la Sardegna o la nuovissima Valencia, mete estive più attraenti. Ottimi i risultati”, continua il presidente “raggiunti da Milano Malpensa che registra sempre altissimi tassi di riempimento, superiori a quelli dello stesso periodo che venivano riscontrati con il volo di Bergamo Orio al Serio. Possiamo affermare che la sfida è stata vinta, pur nella consapevolezza che Milano Linate rimane l’approdo a cui dobbiamo mirare”.

Sono 21 in totale le destinazioni operative per la summer 2025. Diciannove delle quali con Ryanair. Nei giorni di punta della stagione estiva si registrano 38 voli, tra arrivi e partenze, con un numero di passeggeri che può arrivare fino a 7mila.

“Tutto questo ci porta ad immaginare di concludere l’anno con il raggiungimento del tanto atteso obiettivo del milione di passeggeri”, dice ancora Fraccastoro. “Abbiamo già avuto la conferma che il volo per Torino, richiesto a gran voce dal territorio abruzzese, sarà operato anche durante la stagione invernale e nel frattempo stiamo lavorando ad una winter sempre più forte, che comunicheremo nelle prossime settimane”.