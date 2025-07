Incendi in provincia di Chieti, Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura

In data odierna, su disposizione del Prefetto di Chieti Gaetano Cupello è stato istituito, in sede di Prefettura, il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), presieduto dal Viceprefetto Vicario, Valentina Italiani, coadiuvato dal Dirigente Reggente dell’Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, Nicola Ciarcia, al fine di monitorare la situazione dei diversi fronti d’incendio rilevati nel territorio dei Comuni di Ortona ed Archi.

Alla predetta riunione hanno partecipato: i Sindaci dei predetti Comuni, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, il Comandante del Centro Documentale dell’Esercito, il rappresentante del 9° Reggimento Alpini ed il rappresentante del servizio 118.

Il CCS ha provveduto a coordinare i diversi interventi attuati dai Vigili del Fuoco, che hanno svolto operazioni di spegnimento e di presidio delle aree interessate, unitamente ai

Sindaci ed ai Volontari di Protezione Civile comunale.

Allo stato, presso il Comune di Archi, ove risulta attivo il Centro Operativo Comunale (COC), risulta evacuata, per motivi precauzionali, una sola persona, residente nella contrada di Fonte Maggiore.

Nell’area d’incendio che interessa il Comune di Archi, sono intervenuti mezzi aerei dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Regionale ed un canadair.

Nondimeno, a causa della variabilità del vento e della conseguente instabilità dell’area d’incendio, è stato richiesto l’intervento di un ulteriore canadair, anch’esso per il Comune di Archi.

Con riguardo al Comune di Ortona, sono stati rilevati incendi nelle zone di Torremucchia, Villa Caldari e Villa Torre, che, a seguito dell’intervento di mezzi aerei, risultano al momento in fase di spegnimento e bonifica.

Il CCS permane operativo, in vista del monitoraggio delle situazioni in questione, da considerarsi tutt’ora in evoluzione.