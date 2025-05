Automobilista soccorso in autostrada dalla Polizia, il veicolo risultava rubato e con targa clonata: denunciato

Una pattuglia della Polizia Stradale in servizio sull’Autostrada A14, a poca distanza dal casello di Val di Sangro, è intervenuta per prestare soccorso ad un conducente in difficoltà a causa di un guasto meccanico al veicolo condotto.

L’intervento inizialmente classificato come ordinario supporto agli utenti della strada ha assunto sviluppi di rilievo investigativo nel momento della restituzione del mezzo.

Durante le procedure di verifica gli agenti hanno infatti rilevato che le targhe apposte sul veicolo corrispondevano ad altra autovettura dello stesso modello regolarmente in uso ad altro cittadino, il quale dopo essere stato contattato da personale del soccorso stradale aveva evidenziato che il suo veicolo era regolarmente parcheggiato ed in suo possesso, evidenziando altresì l’anomalo ricevimento di sanzioni per violazioni al Codice della Strada mai commesse.

Le risultanze dell’attività, quindi, destavano sospetti sulla possibile clonazione della targa, al punto che ulteriori accertamenti, condotti anche con l’ausilio della Banche Dati nazionali, hanno permesso di appurare che il veicolo soccorso risultava provento di furto e circolava con targhe contraffatte identiche a quelle del veicolo in regola.

Il conducente, un cittadino straniero, è stato deferito alla Autorità Giudiziaria con l’accusa di riciclaggio.

L’operazione - si evidenzia in una nota della Polizia - testimonia l’importanza della prevenzione e repressione dei reati in ambito autostradale, a tutela delle vittime di reati come il furto e la clonazione dei veicoli.