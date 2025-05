Pubblicato avviso regionale PR FSE+ Abruzzo

La Regione Abruzzo ha pubblicato l’Avviso “Interventi di welfare aziendale” del PR FSE+ ABRUZZO 2021-2027 finalizzato all’erogazione di contributi verso i datori di lavoro e i lavoratori autonomi e mirato a promuovere politiche di condivisione e conciliazione tra attività lavorativa e familiare favorendo un maggiore equilibrio tra la vita lavorativa e familiare.

Il PR FSE+ al fine di favorire l’armonizzazione tra la vita lavorativa e quella privata mette a disposizione dei finanziamenti concentrati principalmente in 3 macroaree: progettazione piano di welfare, adozione piano di welfare unitamente all’attuazione di misure di conciliazione e la certificazione della parità di genere. L’avviso non solo è rivolto alle piccole medie imprese in forma singola o costituite in ATI/ATS, ma anche verso liberi professionisti, enti non profit (inclusi gli enti del Terzo settore iscritti al runts.) unitamente alle cooperative ed associazioni datoriali. La dotazione finanziaria, che corrisponde a 4.000.000,00 euro si suddivide in 3.000.000,00 euro rivolti ad imprese di lavoratori autonomi, liberi professionisti in forma singola o associata con almeno 15 dipendenti, e 1.000.000,00 euro per imprese e lavoratori autonomi con meno di 15 dipendenti).

Nuove opportunità e progetti sono in corso per favorire e promuovere il welfare, un welfare in cui i cittadini possano occuparsi sia della vita lavorativa e famigliare. Purtroppo la crisi economica e il covid hanno generato un impatto negativo sulle realtà lavorative trasformando, con l’estensione dell’età pensionabile, i cittadini in numeri che operano e basta. Al fine di rivoluzionare il welfare in modo da renderlo più sostenibile è indispensabile un nuovo modo di pensare mettendo l’individuo al centro di tutto che parte dall’introduzione della flessibilità nei servizi, in modo da renderli più accessibili per le famiglie. Un welfare di tipo conservatore, basato ancora solo sulla famiglia non è adattabile con i cambiamenti socio-economici che l’Italia sta affrontando.

La dotazione finanziaria complessiva dell'avviso pubblico è di 4.000.000 di euro, di cui:

– € 3.000.000,00 per IMPRESE /LAVORATORI AUTONOMI /LIBERI PROFESSIONISTI in forma singola o associata con almeno 15 dipendenti (LINEA A);

– € 1.000.000,00 per IMPRESE /LAVORATORI AUTONOMI /LIBERI PROFESSIONISTI in forma singola o associata con meno di 15 dipendenti (LINEA B)

La candidatura dovrà essere presentata dal richiedente in modalità telematica, attraverso lo sportello digitale della Regione Abruzzo entro le ore 20.00 del 18 dicembre 2026.

Per maggiori informazioni https://www.fira.it/interventi-di-welfare-aziendale-pubblicato-il-nuovo-bando-di-regione-abruzzo/