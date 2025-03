A Fossacesia ispezioni sulla raccolta differenziata in aree pubbliche e condomini

Ecolan, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, ha avviato una serie di ispezioni su aree pubbliche e in vari punti di Fossacesia, al fine di garantire il rispetto delle normative sulla raccolta differenziata. Questi accertamenti hanno incluso anche verifiche effettuate presso alcuni condomini, con il supporto della Polizia Locale. Durante le operazioni, sono state emesse 27 sanzioni a carico di chi non ha rispettato il Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana.

I controlli si sono concentrati principalmente sulla mancata suddivisione dei rifiuti per categoria merceologica e sul conferimento errato in contenitori differenziati. Tali comportamenti, oltre a compromettere la corretta gestione dei rifiuti, danneggiano l'ambiente e comportano un aumento dei costi per tutta la collettività.

Ecolan ha, inoltre, contattato gli amministratori dei condomini coinvolti per sensibilizzare i residenti e favorire il corretto conferimento dei rifiuti.

"Le ispezioni in corso dimostrano che, per garantire l'efficacia del sistema di raccolta differenziata, è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini e degli amministratori di condominio. Ogni piccolo errore di conferimento ha impatti rilevanti sulla gestione complessiva e sui costi del servizio. Una corretta raccolta differenziata non solo aiuta l'ambiente, ma contribuisce anche alla riduzione delle tasse sui rifiuti ", si legge in una nota del Comune di Fossacesia.

Gli operatori Ecolan continueranno a monitorare la situazione e, in caso di ulteriori violazioni, chiederanno di applicare le sanzioni previste dalla normativa. Il Comune, da parte sua, ha inoltre chiesto ai cittadini un impegno sempre più deciso per la sostenibilità ambientale, con la responsabilità condivisa di una corretta gestione dei rifiuti.