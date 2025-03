«Una festa di colori e allegria per grandi e piccini»

Per il Carnevale organizzato a Paglieta c'è un'unica parola d'ordine: divertimento. Inizia il conto alla rovescia per la festa più bizzarra dell’anno: il Comune ha preparato un programma ricco di eventi per portare allegria a grandi e piccoli.

L’appuntamento è per il 4 marzo presso la sala polivalente. Dalle 15:30 alle 18:30 si terrà la Festa in maschera dedicata ai bambini, con mascotte, baby dance, Zumba Kids, laboratori creativi, truccabimbi e storie animate. Dalle 21:00 alle 23:00 sarà invece il momento del party per adulti, con balli, giochi e animazione. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura, Assessorato Eventi, ed è curato dall’A.S.D. Alkymia Danza, Associazione che da anni collabora con il territorio per offrire momenti di intrattenimento di qualità.

Il sindaco Ernesto Graziani sottolinea l’importanza di questa iniziativa per la comunità: «Il Carnevale rappresenta un’occasione speciale per stare insieme, riscoprire il valore della socialità e regalare momenti di allegria a tutte le fasce d’età. Dopo anni difficili, crediamo che sia fondamentale creare eventi che permettano ai cittadini di ritrovarsi e condividere la gioia dello stare insieme. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tutti, dai bambini agli adulti, offrendo loro un’esperienza divertente e spensierata. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione di questa manifestazione, certi che sarà un grande successo».

Anche l’assessora alla cultura Sandra Cirigliano evidenzia il valore dell’evento per la promozione del territorio: «Lo sviluppo turistico e culturale del nostro Comune è un obiettivo prioritario di questa Amministrazione. Eventi come il Carnevale rappresentano un’opportunità importante per valorizzare la nostra comunità e rendere il nostro paese ancora più attrattivo. Abbiamo voluto organizzare questa festa non solo per offrire un momento di svago ai più piccoli, ma anche per coinvolgere tutta la cittadinanza, stimolando la partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni locali che, come sempre, si dimostrano fondamentali per la buona riuscita delle iniziative».

Si segnala anche l’evento promosso dalla Pro Loco Paglieta Aps, oggi, sabato 1 marzo. “Carnevale in Piazza”, per tutti i bambini che si ritroveranno in Piazza Roma, dale 15:00 alle 17:00, con coriandoli, mascherine, una merenda e tanto divertimento. La festa proseguirà il 4 marzo. Il Carnevale di Paglieta è pronto a regalare momenti di festa e allegria non solo a tutta la cittadinanza, ma a tutti coloro che vorranno unirsi alla manifestazione Carnevalesca !