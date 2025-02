Piano per una "movida sicura" nell'estate 2025

Fossacesia si sta preparando per una movida estiva 2025 che coniuga divertimento e sicurezza. Il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, ha presieduto una riunione con il comandante della stazione dei Carabinieri, Michele Cefaratti, il comandante della Polizia Locale, Alfredo Ciccocioppo, il responsabile dei Servizi Comunali Commercio e Demanio, Domenico Moretti, coadiuvato da Domenico Calabrese, e i gestori degli stabilimenti balneari e dei locali di intrattenimento. Durante l'incontro, molto partecipato, è emerso un ampio dibattito tra le istituzioni e i gestori dei locali, con l'obiettivo di garantire una movida sicura e ordinata.

"Fossacesia è da sempre una città sicura, conosciuta per la sua accoglienza e per la qualità della sua vita notturna. Vogliamo che l'estate 2025 possa confermare questa tradizione, ma con un'attenzione particolare alla sicurezza di tutti i cittadini e dei visitatori", ha dichiarato il sindaco Di Giuseppantonio. "La nostra priorità è che ogni giovane possa godere di una serata serena e senza rischi. Stiamo preparando un piano che permetta di organizzare eventi sicuri nei locali, senza mai perdere di vista la qualità dell'intrattenimento."

Durante la riunione, il sindaco ha comunicato che il Comune ha messo a disposizione i propri uffici per supportare i gestori e tutti gli altri soggetti coinvolti, al fine di predisporre le attività nel pieno rispetto delle normative di legge, con particolare attenzione ai piani di sicurezza e alle normative relative agli intrattenimenti pubblici e spettacoli. "Gli uffici comunali sono già pronti a fornire tutto il supporto necessario per garantire il rispetto delle normative di sicurezza, attivando anche una presenza costante delle forze dell'ordine", ha aggiunto Di Giuseppantonio.

Sono intervenuti anche gli assessori comunali e i consiglieri delegati. Il comandante Cefaratti ha rassicurato sulla presenza costante delle Forze dell'Ordine, con un monitoraggio attento dei luoghi di ritrovo per assicurare che ogni evento si svolga senza incidenti. "La nostra presenza sarà costante, con un monitoraggio attento dei luoghi di ritrovo, per garantire che ogni evento si svolga senza problemi", ha dichiarato Cefaratti.

"Fossacesia è una città che ha sempre saputo come valorizzare la socialità, offrendo spazi di divertimento sicuro e rispettoso. Questo è il nostro impegno per l'estate 2025: una movida che continui a essere un'occasione di incontro, soprattutto per i giovani, ma anche di sicurezza per tutti. Fossacesia è una città sicura e accogliente, pronta ad ospitare tutti con serenità", ha concluso il sindaco Di Giuseppantonio.