Mauro Casinghini lascia la guida della Protezione Civile regionale

Un momento di commiato e riconoscenza si è svolto presso il Polo Logistico di Lanciano, dove il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Mauro Casinghini, ha incontrato le associazioni di volontariato della Provincia di Chieti in vista della sua imminente cessazione dall’incarico.

L’evento, iniziato alle ore 11:00, ha rappresentato un'occasione per Casinghini di esprimere il proprio ringraziamento ai volontari e alle associazioni per la collaborazione e il supporto ricevuti durante il suo mandato. Un segno di riconoscenza è giunto anche dalle associazioni stesse: Tommaso Bucciarelli e Nicola Di Sciascio, in rappresentanza delle organizzazioni di Protezione Civile della provincia di Chieti, hanno consegnato al Direttore una targa ricordo, omaggio dei volontari e delle volontarie del territorio. Autorità e volontari riuniti per il saluto

L’incontro ha visto la partecipazione di diverse autorità locali, tra cui il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, e il responsabile della Protezione Civile locale, Claudio D’Angelo. Presenti anche diversi primi cittadini del territorio e numerosi volontari, tra cui Gabriella Bozzella, Laura Rivellino e Tommaso Bucciarelli, della Protezione Civile Madonna dell’Assunta. L’evento ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Protezione Civile regionale sotto la guida di Casinghini, che ha saputo rafforzare la rete territoriale e garantire un efficace coordinamento nelle emergenze. Con l’uscita di scena di Mauro Casinghini, si apre ora una nuova fase per la Protezione Civile regionale, che dovrà proseguire il percorso tracciato in questi anni. La sinergia tra istituzioni e volontari sarà fondamentale per affrontare le sfide future e garantire un servizio sempre più efficiente a tutela della sicurezza dei cittadini.

Enzo Dossi