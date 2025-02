Nuova disciplina di accreditamento per gli organismi di formazione

Via libera della Giunta regionale alla nuova disciplina di accreditamento degli organismi di formazione. Su proposta dell’assessore alla Formazione, Roberto Santangelo, la Giunta ha modificato alcuni punti della precedente normativa di accreditamento, fissando criteri meno restrittivi.

“La modifica della disciplina – spiega l’assessore Santangelo – nasce grazie ad un’attività di confronto che abbiamo avviato con gli organismi di formazione che ci hanno rappresentato alcune situazioni. In questo senso, con gli uffici del Dipartimento che si occupano di accreditamento è subito partita la revisione della disciplina che ha cercato di coniugare le esigenze normative con quelle più ordinarie degli organismi di formazione”.

I punti più importanti toccati dalla modifica riguardano:

il sistema delle penalizzazioni che è stato rivisto con criteri meno stringenti e soprattutto meno punitivi

il capitolo del gradimento dell’utenza con la creazione di una procedura meno complessa e più agevole per gli organi di formazione

il rating che la Regione assegna a ogni organismo di formazione accreditato in base all’attività svolta

È questo l’aspetto più importante delle modifiche apportate, perché semplifica il percorso per ottenere punti di premialità che vanno ad incrementare il rating del singolo organismo. In questo senso è stata ridotta la percentuale richiesta per ottenere rating del rapporto tra il finanziamento erogato e quello effettivamente rendicontato, nel caso in cui l’attività formativa è direttamente finanziata dalla Regione o da altro ente pubblico; percentuale che si riduce ulteriormente nel caso di corsi finanziati nell’ambito del programma Ie FP.

“Voglio sottolineare la fiducia reciproca tra regione e Odf – conclude Santangelo - dove noi siamo andati incontro al rating (sistema di valutazione) mentre gli organismi si sono impegnati a mantenere alti livelli qualitativi e assicurare gli aspetti retributivi al personale docente, inoltre è stato svolto un prezioso lavoro condiviso con il Cenfop coordinamento enti per la formazione, rappresentativo di molti organismi di formazione, che ha permesso di giungere alla nuova disciplina”.