A Fossacesia riapre la biblioteca comunale

L'Amministrazione Comunale di Fossacesia, da sempre impegnata nel promuovere e valorizzare lo sviluppo culturale, spiega le motivazioni obiettive che hanno ritardato la riapertura della Biblioteca Comunale, a seguito: di un intervento di rinnovamento degli spazi; della ristrutturazione dell'edificio; delle procedure amministrative rallentate dal cambio di tre Responsabili del Settore 1 del Comune, che si occupa del servizio Bibliotecario. L' Amministrazione ha infatti pubblicato, il 17 gennaio scorso, un ulteriore Avviso, dopo quello del 18 marzo 2024, per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici per l'affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca.

I lavori, realizzati nel pieno rispetto delle normative urbanistiche, hanno previsto importanti interventi che garantiranno spazi rinnovati e maggiormente fruibili e sicuri. In particolare, la biblioteca riaprirà al pubblico con nuove aree dedicate ai bambini e ai ragazzi, pensate per stimolare la lettura e l'apprendimento, ma anche per favorire momenti di svago educativo. Si terranno anche incontri di laboratorio multimediali in collaborazione con le scuole del territorio, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura in modo creativo.

Inoltre, grazie a finanziamenti pubblici ottenuti dall'assessorato alla Cultura del Comune, è stata arricchita la selezione di testi a disposizione degli utenti, comprendente narrativa, saggistica e letture per i più piccoli. L'intero progetto risponde all'esigenza di offrire alla cittadinanza uno spazio culturale di qualità, aperto a tutte le fasce di età.

L'assessore alla cultura, Maura Sgrignuoli, ha sottolineato: "Ogni iniziativa culturale promossa dal mio assessorato è sempre stata caratterizzata dalla ricerca della qualità dei servizi offerti. Il Bando per la gestione della biblioteca, pubblicato lo scorso gennaio, segue l'analoga pubblicazione dell'anno precedente. L'attesa per la definizione delle procedure amministrative è stata dettata dalla volontà di garantire un servizio che fosse realmente fruibile e che avesse un chiaro valore culturale. Va detto, tuttavia, che alcuni ritardi sono stati causati dalle procedure amministrative e burocratiche che inevitabilmente allungano i tempi di attuazione. A questi si aggiungono anche il periodo critico legato alla pandemia da COVID-19, che ha rallentato molti interventi pubblici ed imposto la chiusura di molti luoghi pubblici , e i lavori di ristrutturazione necessari per eliminare i problemi strutturali della sede di via Bonavia".

"Purtroppo- ha aggiunto l'assessore Sgrignuoli- non sono mancati interventi da parte dei consiglieri del gruppo di minoranza e della sezione locale del PD che, anziché contribuire al dibattito costruttivo, si limitano a polemizzare su aspetti che non rappresentano un reale contributo alla crescita culturale del nostro territorio. È evidente che non è la polemica fine a se stessa che porta valore alla nostra città. D'altro canto, è importante sottolineare che anche in questa circostanza sono stati pubblicati i bandi, che, come accade in tutte le Amministrazioni Pubbliche, sono a disposizione di tutti, inclusi i consiglieri di opposizione, che si ergono a presunti protagonisti della comunicazione istituzionale".

Nel frattempo, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, l'assessore Sgrinuoli e la Giunta hanno preso in considerazione anche il futuro della sede della Biblioteca. Sebbene siano in corso lavori per la Torre dell'Acqua in via Lanciano e per la trasformazione dell'ex scuola Materna, in via I Maggio, in Centro Polifunzionale per le Famiglie, si è deciso di procedere ora con la riapertura della sede storica in via Bonavia. Tuttavia, l'Amministrazione rimane aperta ad altre soluzioni per espandere ulteriormente i luoghi dedicati alle attività culturali, in particolare quelle rivolte ai giovani, che restano una priorità per il nostro Comune.

"Fossacesia è un Comune che crede fortemente nella cultura come motore di crescita e partecipazione. Il nostro impegno- ha concluso l'assessore Sgrignuoli- è rivolto a creare opportunità concrete per tutti i cittadini, e non sarà la polemica sterile a distrarci dalla nostra missione. La cultura è e sarà sempre al centro delle nostre azioni".