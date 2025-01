Scomparsa Andrea Prospero, riunione di coordinamento in Prefettura a Perugia

Si è tenuta in Prefettura, a Perugia, una riunione per il coordinamento delle operazioni di ricerca di Andrea Prospero, nato a Lanciano (Chieti) il 20 ottobre 2005, residente a Lanciano, studente universitario di Informatica presso l'Università degli Studi di Perugia, allontanatosi nel pomeriggio del 24 gennaio scorso senza lasciare alcuna comunicazione.

Al tavolo hanno preso parte tutte le componenti per la ricerca delle persone scomparse: il Comune di Perugia, la questura, il comando provinciale dei carabinieri, il comando provinciale della guardia di finanza, il comando provinciale dei vigili del fuoco, la Protezione civile regionale.

A seguito della denuncia di scomparsa, presentata dai familiari, la questura ha dato avvio alle attività di ricerca insieme alle altre forze di polizia, specie lungo i percorsi oggetto degli spostamenti abituali da parte dello scomparso, ed i vigili del fuoco hanno attivato il sistema di geolocalizzazione "Life keeper", una strumentazione che utilizza il drone come ripetitore per le celle telefoniche, tuttavia senza ottenere al momento alcun risultato.

E' stato deciso - riferisce la stessa Prefettura - che le ricerche proseguiranno senza sosta nei luoghi di possibile interesse, ampliandone progressivamente il raggio.

E' stato inoltre concordato con i familiari di diffondere la foto del giovane, "stante l'esigenza di favorire l'acquisizione di notizie da parte di chiunque possa averlo visto".

Andrea Prospero è alto 170 centimetri, di corporatura esile, carnagione chiara, capelli neri, corti, occhi castani.

Di solito veste con pantaloni di una tuta e felpa, indossa un piumino di colore scuro ed uno zaino blu.

Chiunque l'abbia visto è invitato a contattare la questura di Perugia ai numeri 075/5062797 o 3346907432.

(fonte Ansa)