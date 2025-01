I veterinari della provincia di Chieti piangono l'amato presidente Enzo Di Pretoro

“Dobbiamo trovare le parole giuste, le più belle, per rendere omaggio a una persona speciale, che tale era per davvero, e non per modo di dire. Un riferimento professionale per tutti noi, un uomo perbene, un amico sincero. Perderlo è un dolore grande, siamo profondamente feriti”.

La commozione da ieri quasi si tocca negli ambienti della medicina veterinaria della provincia di Chieti, colpita da una perdita importante: la prematura scomparsa di Enzo Di Pretoro. E il desiderio di esprimere un pensiero sentito è stato comune a tutti.

La notizia si è abbattuta come un fulmine su colleghi e personale del Servizio “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” della Asl Lanciano Vasto Chieti, dove Di Pretoro era stimato Dirigente Veterinario.

Ha guidato l’Ordine dei Medici Veterinari dal 2000 per 9 mandati fino a oggi, ricevendo l’apprezzamento e l’affetto di tutta la comunità professionale. Come dipendente Asl ha operato dal 1990 presso il Distretto Veterinario di Chieti e di Guardiagrele, dove si è sempre distinto per la disponibilità, la cortesia, la discrezione e l’alta competenza professionale.

La sua scomparsa è una perdita grande per l’Azienda sanitaria, che per voce della Direzione esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Il Direttore del Dipartimento Prevenzione, Giuseppe Torzi, a nome di tutti i colleghi stringe in un abbraccio affettuoso la moglie Teresa e i figli Angela e Paolo.