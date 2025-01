Ãˆ morto il Professor Giuseppe Bucciante, illustre scienziato e docente universitario

Il 30 dicembre 2024 è venuto a mancare all'età di 94 anni il professor Giuseppe Bucciante, una delle figure più importanti nel campo della medicina e della scienza dell'alimentazione, nonché figlio del professor Luigi Bucciante, illustre anatomista e Direttore della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova.

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, a nome dell'Amministrazione Comunale e della città, ha espresso il profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giuseppe Bucciante, sottolineando la sua straordinaria carriera accademica e le qualità umane di grande valore. "Ha rappresentato per la nostra città e per l'intero panorama scientifico un esempio di dedizione e rigore. Il suo contributo in campo nutrizionale è stato fondamentale per l'evoluzione della disciplina, e la sua figura rimarrà indelebile nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Il padre, Luigi Bucciante, non solo è stato un grande scienziato, ma anche Direttore della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova, e ha formato allievi di livello internazionale, tra cui ben tre premi Nobel: Salvatore Luria, Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini", ha dichiarato il Sindaco Di Giuseppantonio.

Giuseppe Bucciante, ha continuato l'eredità scientifica del padre, laureandosi in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova nel 1953, e dedicandosi a lungo alla ricerca e all'insegnamento. Nel 1975 ha ottenuto la Cattedra di Scienza dell'Alimentazione e Dietetica presso la stessa università, dove ha anche fondato la prima Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione in Italia, nel 1977. Autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per il suo lavoro nel campo della nutrizione.

Oltre al suo legame con la città di Padova, il Professor Giuseppe Bucciante ha sempre mantenuto un profondo legame con Fossacesia, sua città natale. Negli ultimi anni della sua vita, ha restaurato la residenza dei suoi genitori nel centro di Fossacesia, esprimendo il desiderio al sindaco Di Giuseppantonio di concludere la sua vita nella città che tanto amava. Durante il periodo del lockdown del 2021-2022, ha tenuto delle lezioni di educazione alimentare per le scuole di Fossacesia, dimostrando ancora una volta il suo impegno verso la comunità.

A ricordarlo, oltre alla famiglia e ai colleghi, è anche un Parco pubblico di Fossacesia, situato tra le piazze Fantini e L'Aquila, dedicato al padre Luigi Bucciante, una figura di riferimento per la medicina, come segno di gratitudine per il suo contributo alla scienza e alla città.

Giuseppe Bucciante era anche cognato del professor Raffaele Scapinelli, noto ortopedico e accademico, che ha ricoperto il ruolo di Direttore della Clinica Ortopedica nelle Facoltà di Medicina delle Università di Chieti e Padova. Anche il Professor Scapinelli era molto legato a Fossacesia, dove aveva una casa e dove riposa nel cimitero locale.

"La memoria di Giuseppe Bucciante continuerà a vivere non solo nelle sue pubblicazioni, ma anche nella città di Fossacesia- è scritto nel messaggio dell'Amministrazione Comunale- che ha sempre amato e che lo ricorderà con affetto".